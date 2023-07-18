«Охранники – не няньки»: мальчик упал с высоты второго этажа в ТЦ Тольятти, катаясь на перилах

Мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице Фото: из соцсетей

Вечером, 17 июля 2023 года, в торговом центре «Русь на Волге» в Тольятти произошло страшное ЧП. 12-летний мальчик катался с другом на перилах, в какой-то момент не смог удержать равновесие и упал с высоты второго этажа на кафельный пол. Ребенок получил тяжелую травму головы, сейчас он находится в реанимации. Следователи проводят доследственную проверку, а прокуратура начала проверку по факту ненадлежащего соблюдения техники безопасности в торговом центре. Журналист «КП-Самара» вместе с юристами разбиралась, кто может быть привлечен к ответственности за травмирование ребенка. "Друг в истерике, увезли в реанимацию"

Напомним, сообщение о страшном ЧП в тольяттинском торговом центре появилось в социальных сетях вечером, 17 июля. По словам очевидцев, двое подростков без сопровождения взрослых играли на территории ТЦ. Мальчики катались на перилах, но один из них не удержался и упал с высоты на плиточный пол. На фотографии, опубликованной в самарских пабликах, видно, что у ребенка разбита голова, он лежит в луже крови, а рядом находится охранник и прибывшие медики скорой помощи.

- Маме позвонить не могут, папе тоже, телефон заблокирован, друг номера родителей не знает, сам в истерике, увезли в реанимацию, - пишут очевидцы.

В тяжелом состоянии

В больнице мальчик впал в кому. Как стало известно «Комсомольской правде» от собственных источников, на данный момент его состояние оценивается как тяжелое.

По данному факту следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка. Кроме того, прокуратурой района организована проверка соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

"Сам упал - сам виноват"?

«КП-Самара» решила узнать у опытных юристов, кто может понести ответственность за произошедшее. Могут ли привлечь охранников, которые не уследили за детьми без сопровождения взрослых? Либо виновата администрация ТЦ, где не были соблюдены все необходимые требования безопасности? Или же под уголовную статью попадут родители подростков, которые позволили детям находится в торговом центре без сопровождения взрослых? Разбираемся вместе с самарскими адвокатами Кириллом Щербаковым и Русланом Берсагуровым.

- В связи с данным происшествием полагаю, что соответствующие проверки организуют все компетентные органы. По моему мнению, сотрудники территориального отдела СКР проведут проверочные мероприятия на предмет наличия либо отсутствия в действиях администрации торгово-развлекательного центра признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ в связи с возможным оказанием услуг, не отвечающим требованиям безопасности. В это же время должностные лица отдела по делам несовершеннолетних районного отдела полиции рассмотрят вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ по причине предполагаемого неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязанностей по защите прав и интересов несовершеннолетнего. Безусловно проверку организует и органы прокуратуры в рамках надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. Результаты таких проверок зависят от конкретных обстоятельств произошедшего, которые установят сотрудники упомянутых ведомств, - объяснил Руслан Берсагуров.

Таким образом, ответственное лицо будет в любом случае привлечено по статье, будь то родитель, либо директор по безопасности ТЦ.

- При строительстве и вводе в эксплуатацию торгового центра компетентными органами проверяется соблюдение всех строительных, инженерных, пожарных мер безопасности, в частности высота перил, специфика строительства второго этажа и т. д. Это все является предметом для допуска посетителей в данный торговый центр. Соответственно, если ТЦ открыт для посещения, а у госорганов нет никаких вопросов к администрации торгового здания, то и ответственности за случившееся самого ТЦ нет. Если человек получит какие-либо повреждения по своей вине, то и ответственность за это понесут сами люди. Что касается данной ситуации с ребенком, то здесь следователи будут выяснять конкретные обстоятельства – может, его кто-то толкнул, либо он поскользнулся на только что вымытом полу, но не было выставленных предупреждающих знаков, либо на него было какое-либо другое воздействие, в результате чего произошло падение и т.д. Соответственно вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по факту обстоятельств падения. Если же будет доказано, что мальчик упал по собственной неосторожности, то и виновен он будет сам. Однако в этой ситуации может быть рассмотрен вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, - объяснил нам Кирилл Щербаков.

В комментариях в социальных сетях многие самарцы задались вопросом, почему же охрана не обратила внимание на детей, которые так опасно игрались на территории торгового центра. Однако эксперты объяснили: в задачу сотрудников ЧОПа действительно входит обеспечение безопасности посетителей торговых центров, но они не обязаны быть няньками для чужих детей. По закону, ответственность за ребенка, например, до достижения им десятилетнего возраста, несет сопровождающий его взрослый.

Редакция "КП-Самара" желает пострадавшему мальчику скорейшего выздоровления.

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