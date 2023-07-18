Прокуратура начала проверку из-за падения мальчика с лестницы в ТЦ Тольятти

Медики делают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшему школьнику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Автозаводского района Тольятти начала проверку из-за ЧП в ТЦ «Русь на Волге». Накануне, 17 июля 2023 года, там мальчик упал с лестницы на втором этаже и едва не погиб.

По данным правоохранителей, 13-летний школьник находился в торговом центре без сопровождения взрослых. Примерно в 19 часов он решил скатиться с лестницы второго этажа. Мальчик потерял равновесие и упал. Он получил тяжелые травмы, с которыми его госпитализировали в больницу.

- Прокуратура района организовала проверку соблюдения торговым центром техники безопасности при нахождении несовершеннолетних на его территории. По результатам будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Также прокуратура взяла на контроль ход и результаты проверки, которую проводят следователи.

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