Пряталась от опеки и не показывала детей врачам: мать, запершую сыновей без еды и воды, уже пытались лишить родительских прав

Горе-мать уже пытались лишить родительских прав Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

27-летняя Инна (имя изменено – прим. ред.) из Тольятти никогда не была примером для подражания. Например, не так давно девушка попала на скамью подсудимых за умышленное избиение человека. Двое сыновей - 3 лет и 2 месяцев - никак не повлияли на разгульный образ жизни, который вела Инна. Нерадивая мать состояла на учете в органах опеки, получала пособия на малышей и вела асоциальный образ жизни. На днях по соцсетям разлетелись жуткая информация: Инна заперла мальчиков одних в квартире на два дня, а сама ушла в загул в соседней пивнушке. Там она познакомилась с очередным кавалером и поехала с ним на свидание. В это время соседи не выдержали душераздирающего крика малышей из квартиры Инны и обратились в полицию. Детей успели спасти, а на горе-мать завели уголовное дело. Редакция «КП-Самара» направила официальный запрос в Министерство социальной демографической и семейной политики Самарской области и узнала подробную информацию о данной семье.

Уже пытались лишить родительских прав

Как выяснилось, семья состоит на учете в органах опеки и попечительства города Тольятти с 2020 года. КП-Самара стало известно, что старший сын Инны в младенческом возрасте помещался в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по акту полиции. По этому факту органом опеки и попечительства Тольятти направлялось в суд исковое заявление о лишении родительских прав матери. Однако судом в удовлетворении исковых требований было отказано.

Ребенка вернули биологической матери, но та продолжила вести асоциальный образ жизни. Однако в адрес органа опеки и попечительства не поступала информация о фактах ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей в отношении детей, в том числе о состоянии здоровья детей из медицинских организаций. Специалисты периодически навещали Инну, однако профилактическая работа была затруднена в связи с тем, что Инна всячески отказывалась сотрудничать с опекой.

- По месту регистрации она не проживала, адрес места жительства скрывала. Общение с поднадзорной осуществлялось только по телефону и через социальные сети. На контакт она не шла, - сказано в ответе Минсоца на запрос редакции.

В квартире полная антисанитария. Фото: СУ СКР по Самарской области

Никто не открыл дверь

Органы опеки не оставляли попыток найти Инну. С 2021 по 2023 год Центр комплексного обслуживания населения неоднократно направлял запросы в правоохранительные органы, чтобы они помогли разыскать горе-мать.

- 26 июня 2023 года состоялся последний выход специалиста органа опеки и попечительства и сотрудника КЦСОН в семью в квартиру на улице Фрунзе. При посещении семьи дверь в квартиру никто не открыл, установить нахождение детей в жилом помещении не представилось возможным, - сообщили в опеке.

По детям ползают тараканы

Буквально через несколько дней соседи услышали громкий плач детей, который был слышен на протяжении двух дней. На место приехали полицейские, сотрудники органов опеки, скорая помощь и спасатели, которые вскрыли дверь. В квартире находилась двое малышей в истощенном состоянии. Двухмесячный малыш лежал в люльке в переполненном подгузнике, а по его телу ползали тараканы и мухи. Старший трехлетний ребенок был полностью голым, специалисты даже не нашли в квартире его одежды. Малышей забрали в реабилитационной центр, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

- Дети хорошо кушают и набирают в весе. По информации лечащего врача состояние здоровья детей удовлетворительное, сейчас они уже готовятся к выписке, - сообщили нам в ведомстве.

Мальчиков нашли в запертой квартире в истощенном состоянии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Однако дальнейшая судьба малышей неизвестна. В свидетельстве о рождении у обоих мальчиков в графе «Отец» стоят прочерки. По информации волонтеров общественной организации «Право на счастье», сама горе-мамаша после того, как детей у нее изъяли, пришла в опеку и написала заявление, чтобы ее детей определили в детский дом из-за трудной жизненной ситуации.

В настоящее время в отношении нерадивой матери, которая морила голодом детей и уже, как выяснили следователи, не в первый раз оставляет детей одних в квартире на продолжительное время, возбуждено сразу два уголовных дела. Инну обвиняют не только в неисполнении родительских обязанностях (ст. 156 УК РФ), но и в истязании своих малолетних сыновей (ст. 117 УК РФ). 7 августа 2023 года в Тольятти состоится суд по лишению горе-матери родительских прав.

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