Водитель погиб, тепловоз и вагон сошли с рельсов: в Самарской области на ж/д переезде грузовик врезался в поезд

Водитель грузовика выехал на ж/д переезд прямо перед приближающимся поездом Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Утром во вторник, 1 августа 2023 года, на железнодорожном переезде в Большечерниговском районе Самарской области произошло страшное ДТП. Там грузовик «Скания» столкнулся с поездом. В результате водитель погиб, а тепловоз и вагон сошли с рельсов.

Проехал на запрещающий сигнал

– По предварительной версии, водитель «Скании» нарушил правила проезда ж/д переезда, проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маневровым тепловозом. Автомобилист погиб на месте ДТП, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Водитель "Скании" получил смертельные травмы Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

На месте аварии также работали сотрудники МЧС. По данным оперативного ведомства, участниками происшествия стали девять человек. Один из них – водитель большегруза. Остальные находились в поезде. Был риск возникновения пожара, но его удалось предотвратить.

– Спасатели обесточили локомотив и ликвидировали разлив горючего. К работам привлекались 32 человека и 8 единиц техники. К месту происшествия направлен восстановительный поезд с ж/д станции Бузулук Оренбургской области, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные предотвратили возгорание на железной дороге Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Экстренное торможение не помогло

Происшествие прокомментировали и представители Южно-Уральской железной дороги. По их сведениям, ДТП произошло в 9:44 по местному времени на перегоне Черниговка – Новый Камелик участка Красногвардеец – Новоперелюбская.

– Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся рабочим поездом на запрещающий сигнал. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате водитель грузовика погиб, тепловоз и вагон сошли с рельсов, – сообщили в пресс-службе Южно-Уральской ЖД.

Пассажирский поезд отправили в объезд

Авария повлияла на график движения других составов. Пассажирский поезд № 273 Имеретинский курорт – Северобайкальск отправили со станции Бузулук с задержкой в 31 минуту. Его пустили окружным маршрутом через Кинель, Самару, Звезду.

В настоящее время по факту ДТП правоохранители проводят проверку. Автомобилистов призывают проявлять особую бдительность и строго соблюдать ПДД при проезде через ж/д пути.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.