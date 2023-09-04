Не ел больше десяти суток: убийца «Мисс самарская полиция – 2019» объявил голодовку, чтобы не ехать в суд

Роман Каверин в открытую саботирует суд Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Убийца самарской сотрудницы полиции Роман Каверин продолжает в открытую саботировать суд. Уже два заседания было отложено из-за того, что обвиняемый попытался лишить себя жизни прямо во время слушания, а на третье слушание Каверина и вовсе не отпустили из медчасти СИЗО, где он находится на время судебного следствия. Журналист «КП-Самара» узнала подробности очередного отложенного слушания в Советском районном суде.

Сидел за убийство родного отца

Напомним, ЧП произошло в начале ноября прошлого года в Самаре. Возле ночного клуба «Карамболь» под утро было обнаружено тело 30-летней сотрудницы ПДН Ирины Янковской с ножевым ранением. От полученных травм девушка скончалась. Через несколько часов был задержан предполагаемый убийца полицейской, им оказался 34-летний Роман Каверин, который уже был судим за убийство.

Из материалов дела: Роман Каверин, 33 года, разведен, есть двое малолетних детей. Первая судимость в 2009 году, кража. Вторая судимость – 2014 год, убийство. Был осужден на восемь лет тюрьмы. Освободился в январе 2022, а в ноябре снова схватился за оружие.

Остановимся подробнее на первом убийстве, которое совершил Роман Каверин. Здесь разворачивается настоящая семейная драма. Родной отец Романа тоже не был примером для подражания – неоднократно судим, последняя статья – «Убийство». Отец убил родную мать Романа. Отсидев в тюрьме положенный срок, он вышел на свободу, где пробыл недолго. Роман жил вместе какое-то время с папашей-уголовником, но в один из дней забил родного отца до смерти молотком.

Убийство произошло в ноябре 2022 года возле ночного клуба "Карамболь" Фото: Наталья АРТЯКОВА

Работала в ПДН, воспитывала дочь

Практически сразу после отбывания срока за убийство родного отца, Роман Каверин вновь пошел на страшное преступление и отнял жизнь у молодой женщины. На этот раз под горячую руку попала Ирина Янковская.

Ирина Янковская работала в ПДН МО МВД РФ «Борский» с 2017 года. Она была не только отличным полицейским, но и любящей мамой для 10-летней дочки. Дочка во всем поддерживала маму. Когда Ирина решила принять участие в конкурсе «Мисс Самарская полиция», организатором которого выступает «Комсомольская правда», девочка стала ее самой преданной болельщицей. Ирина дважды принимала участие в конкурсе: в 2018 году она одержала победу в номинации «Мисс улыбка», а в 2019 году собрала максимальное количество голосов и получила главный приз.

На следствии Роман признался в убийстве Ирины Янковской, однако его версия произошедшего вызвала массу вопросов. Бывший зек рассказал, что якобы напал на девушку в целях самообороны. Но следователи не поверили рецидивисту и в суд передали дело с обвинительным заключением по 105 статье УК РФ «Убийство». Кроме того, в ходе оперативным мероприятий Каверина уличили еще в четырех эпизодах преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Все собранные материалы были объединены в одно производство.

Дважды пытался покончить с собой в зале суда

21 августа 2023 года Роман Каверин предстал перед судом. Судья Марина Трунина зачитала права обвиняемому и уже через 15 минут от начала заседание произошло то, чего никто не мог ожидать – Каверин попытался лишить себя жизни прямо в зале суда. Прибывшая скорая госпитализировала пострадавшего в больницу Семашко, а слушание перенесли на неделю.

28 августа присутствующие в суде надеялись, что прошлая ситуация покажет, что досмотр Каверина нужно проводить тщательнее, но надежды не оправдались. В этот раз убийца полицейской даже не дошел до зала судебных заседаний – он вновь попытался лишить себя жизни, но уже в конвойном помещении. Заседание еще раз отложили.

Каверин дважды попытался лишить себя жизни, а после объявил голодовку Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Это открытое саботирование суда»

4 сентября мы вновь собрались в Советском районном суде Самары, но и в третий раз слушание так и не смогло начаться. Секретарь судьи сообщил, что Роман Каверин в настоящее время находится в медсанчасти следственного изолятора, куда попал после объявленной голодовки. Сейчас его здоровье не позволяет присутствовать на суде, поэтому местные медики настояли на том, чтобы Каверин остался в госпитале до улучшения самочувствия. Как стало известно журналисту «КП-Самара», Роман Каверин голодал около 12-14 дней, поэтому его срочно отправили в стационар.

- Это открытое саботирование суда. Сейчас решается вопрос о возможности проведения слушания по данному делу без присутствия обвиняемого, - сообщил присутствующим в суде секретарь.

В прошлый раз судья Трунина уже разъяснила Каверину статью уголовного кодекса о саботировании суда и рассказала о последствиях, если диверсия будет продолжена. Но это не остановило подсудимого и суд вновь перенесли.

Редакция «КП-Самара» следит за развитием событий.

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