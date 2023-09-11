Кабинка развалилась прямо во время голосования: на что жаловались избиратели на выборах в Самарской области

Рассказываем, что известно об итогах Единого дня голосования в Самарской области Фото: Анастасия ЗУБКОВА

В Самарской области завершилось трехдневное голосование. Избирательные участки прекратили свою работу в воскресенье вечером 10 сентября 2023. А уже в понедельник 11 сентября в Общественной палате Самарской области рассказали об итогах работы наблюдателей на выборах, жалобах избирателей и отдельных зафиксированных нарушениях.

«Наша главная задача выполнена»

В Общественной палате Самарской области обозначили: Единый день голосования на территории 63 региона прошел в спокойной атмосфере и без серьезные нарушений.

-К счастью, опыт в этом ответственном деле у нас есть. Мы действовали с пониманим, что и как нужно делать. Нами был создан штаб по общественному наблюдению из 15 человек, в который вошли представители разных профессий. Это и юристы, и представители средств массовой информации и, конечно, члены Общественной палаты, - отметил председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. - Наша главная задача была выполнена, выборы прошли открыто легитимно и честно.

1751 избирательный участок и 2000 наблюдателей

Так, все три дня по 12 часов на территории губернии работал 1751 избирательный участок.

-По нашим оценкам, общественные наблюдатели прекрасно справились со своими обязанностями, не было ни одной жалобы. Конечно, им помогло обучение — региональная Общественная палата провела для 2000 наблюдателей 31 семинар, - поделился с журналистами и другими участниками пресс-конференции член Общественной палаты РФ, Председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

Кроме того, участники пресс-конференции Обшественной палаты отметили рост интереса к выборам жителей Самарской области. Об этом говорят и цифры.

-Итоговая явка, по информации областного избиркома, составила свыше 53% от общего числа избирателей. Это очень хороший показательный, - поделился Сойфер.

Некоторые избиратели не могли проголосовать на своих участках в силу ограниченной мобильности. Для таких граждан была возможность отдать свой голос прямо на дому.

Нарушения на участках и жалобы избирателей

С 8 по 10 сентября работала Горячая линия, куда жители Самарской области могли обратиться по любому вопросу, связанному с выборами. Как отметила члена Общественной палаты 63 региона Галина Николаева, в 2023 году избиратели проявили особую внимательность к работе избирательных участков.

-Около 70% обратившихся интересовали вопросы, связанные с избирательным правом. Например, кто-то не нашел себя в списках избирателей, другие же хотели разузнать адреса своих избирательных участков. Конечно, это показало огромное желание людей участвовать в выборах.

Часть самарцев обращалась на Горячую линию с жалобами. Например, по словам Николаевой, один из избирателей заметил, что шторка кабины для голосования на одном из избирательных участках оказалась короче нормы.

-По правилам, штора не должна превышать 60 сантиметром от пола, однако на этом участке она была выше на 7 сантиметров. Нарушение исправили, а избиратель проголосовал без нарушений тайны.

А одни из избирателей заметили в списках своих умерших родственников.

-Да, были и такие инциденты. Тут уже сыграл роль человеческий фактор, - говорит Галина Николаева. - Также на Горячую линию поступило обращения от жителя Самарской области о неправильно собранной кабине для голосования. В момент, когда избиратель исполнял свой гражданский долг, она просто развалилась. К счастью, обошлось без серьезный травм. Конечно, все нарушения были оперативно исправлены, а жалобы отправлены на проверку.

Штаб продолжает свою работу

Как известно, Общественный штаб Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами продолжает работать.

-Из 60 экспресс-сообщений ответы получены уже на 30. По нарушениям и фактам, требующим проверки, получены ответы, остальные находятся в работе. Десять запросов уже решены, - отметили на пресс-конференции.

Напомним, выборы губернатора Самарской области проходили 8-10 сентября. Избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней, Дмитрий Азаров остался главой региона на второй срок.