Съели не те документы: как похитители бизнесмена пытались уничтожить том уголовного дела и остались ни с чем

Бандиты попытались уничтожить важные документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти анекдотическая ситуация произошла в Самаре. Здесь члены ОПГ, осужденные за похищение человека, попытались уничтожить материалы своего уголовного дела. Разработали план, как его заполучить, написали соответствующие жалобы и прошения, наконец остались наедине с заветными бумагами. И попытались их съесть. Однако... перепутали листы и уничтожили не те документы. Рассказываем подробности.

«После прочтения съесть»

10 февраля 2022 года в Самарском областном суде огласили приговор по громкому уголовному делу о таинственном исчезновении бизнесмена Александра Душкова. Обвиняемых в похищении оказалось четверо — Александр Браев, Сергей Стенькин, Евгений Егоров и Роман Зинин. Суд назначил Зинину и Стенькину по 16 лет лишения свободы, Браеву — 15 лет 6 месяцев, Егорову — 5 лет. Бандитов отправили отбывать наказание в колонию строгого режима.

Однако в сентябре 2022 года осужденные решили подать жалобу на решение судьи. Для написания заявления преступникам необходимо было ознакомиться с материалами уголовного дела. 8 сентября 2022 года осужденных доставили конвойной службой в Самарский областной суд, а по окончании ознакомления служители Фемиды недосчитались одного тома уголовного дела.

- Сотрудники конвойной службы самостоятельно, вопреки требованиям сотрудников Самарского областного суда, вывели часть осужденных в конвойное помещение, а затем погрузили в специальный автомобиль. Лишь после вмешательства руководства автомобиль с осужденными был вновь возращен на территорию суда. В свази с отказом осужденных выйти из автомобиля, после значительного периода времени, автозак был досмотрен и обнаружены похищенные материалы уголовного дела, - рассказали представители аппарата облсуда.

"Неверовским" назначили 52 года "строгача" на всех

Доподлинно неизвестно, что сделали осужденные с документами, но некоторые части так и не были обнаружены. Есть предположение, что преступники могли съесть листы с важными протоколами. Тем не менее, достичь желаемого результата и уничтожить какие-либо материалы уголовного дела им не удалось, поскольку в распоряжении осужденных оказались лишь материалы, содержащие часть протокола судебного заседания, который незамедлительно был вновь восстановлен.

Почти год потребовалось следователям, чтобы собрать все доказательства и направить обвинительное заключение в суд. Этой осенью в Самарском областном суде будет рассматриваться уголовное дело в отношении бандитов, которые попытались уничтожить материалы уголовного дела. Если их вина будет доказана, то к сроку за похищение тольяттинского бизнесмена прибавят еще пару-тройку лет за воспрепятствование осуществлению правосудия.

За что осудили бандитов ОПГ «Невервские»

Александр Душков пропал 7 сентября 2012 года, он так и не был найден, но правоохранители пришли к выводу, что тольяттинского предпринимателя похитили и убили. Подозреваемых в похищении задержали в 2018 году, служители Фемиды дали серьезные сроки тем, кто лишил экс-директора компании «ЭкоВоз» свободы. Браева, Стенькина, Зинина и Егорова связывают с преступной группировкой Сергея Неверова, которая крышевала в Тольятти игорный бизнес, заправки и торговлю запчастями. Сам Неверов сейчас находится в международном розыске.

По версии следствия, утром 7 сентября 2012-го. Александр подъехал к детскому дому № 10 на улице Дзержинского — по вопросам благотворительности, которой он занимался. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как он зашел в учреждение, а потом вернулся к своей Audi A6, но сел ли за руль, куда поехал — это осталось за кадром. Машину вскоре нашли брошенной на стоянке без владельца в салоне.

Александра Душкова так и не нашли

На еще одной записи видно, что к авто Душкова, когда он к нему возвращался, подъехали несколько машин, среди которых серая или белая Lada Kalina и светлый внедорожник, предположительно Volkswagen Tiguan. После этого вслед за предпринимателем во двор, где была припаркована его иномарка, отправилась группа молодых людей.

Бизнесмена объявили в розыск, но вскоре возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Еще через какое-то время за помощь в поисках объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Ситуацией интересовался даже президент России Владимир Путин. Расследование несколько раз приостанавливали, но в итоге оно приблизилось к логическому завершению. Да, исчезнувшего бизнесмена так и не нашли, но сыщики пришли к выводу, что именно «неверовские» причастны к случившемуся.