Родственники плакали в коридоре: что произошло после оглашения приговора бывшему начальнику самарского МЧС Олегу Бойко

В среду, 13 мая 2026 года, в Ленинском районном суде Самары вынесли приговор по громкому коррупционному делу. Бывший начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко получил 11 лет колонии строгого режима, штраф в 293 миллиона рублей, лишился звания генерал-майора, квартир, машин и коллекции элитных часов. Вместе с ним наказание понесли еще семеро фигурантов. Близкие подсудимых плакали в коридоре. О том, как проходило оглашение приговора, в репортаже корреспондента «КП-Самара» из зала суда.

Душный зал и железная решетка

Небольшое помещение суда Ленинского района, где весь год шли слушания, 13 мая едва вместило всех участников. Пришли все – адвокаты, родственники, друзья подсудимых. До оглашения приговора люди толпились у железной решетки, за которой держали Олега Бойко, Алексея Мамыкина, Игоря Дахно, Антона Палушкина, Дмитрия Зинина, Евгения Лугового, Елену Тютюнник и Наталью Фроловскую. На лицах было волнение, в воздухе висело нервное напряжение. Все с нетерпением ждали развязки.

Судья зашла в зал и начала зачитывать приговор. Первым его услышал Бойко. Суд признал бывшего главу регионального МЧС виновным. Наказание, что называется, по всей строгости закона: 11 лет колонии строгого режима, штраф в 293 миллиона 895 тысяч 300 рублей. Плюс восемь лет запрета занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. И еще лишение специального звания «генерал-майор внутренней службы».

Но этим наказание не ограничилось. У Бойко по решению суда изъяли земельный участок в Башкортостане, квартиру в Уфе, несколько квартир в Самаре, машиноместа в Самаре, автомобили Lexus и Chevrolet Niva, деньги, коллекцию дорогих элитных наручных часов.

Остальные фигуранты

Как только огласили приговор Бойко, стало понятно, что оправдательных и мягких приговоров не будет.

Алексей Мамыкин, бывший руководитель отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Самары, получил восемь лет колонии и штраф в двукратном размере полученной взятки.

Экс-глава УФМС Игорь Дахно, бывший замдиректора ресурсного центра Антон Палушкин, экс-начальник пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин и сотрудник службы эксплуатации Евгений Луговой - тоже восемь лет колонии строгого режима, многомиллионные штрафы, лишение званий и запрет работать на руководящих должностях на госслужбе.

Бизнесвумен Елена Тютюнник, которую обвиняли по шести статьям, получила пять лет и шесть месяцев лишения свободы. И штраф - 90 миллионов рублей. Плюс пять лет запрета работать на руководящих должностях.

Наталья Фроловская - четыре года колонии, 73 миллиона штрафа, три года запрета на руководящие должности.

После оглашения приговора на подсудимых не было лиц. Родственники держались стойко, но в коридоре позже расплакались.

«Суд принял то решение, которое принял»

Представители прессы попытались спросить Олега Бойко, согласен ли он с приговором. Сначала он не хотел комментировать. Потом тихо произнес: «Суд принял то решение, которое принял. Я об этом говорил еще в самом начале процесса. Я опираюсь на правду, оценку приговору будет давать вышестоящая инстанция».

Его адвокат от комментариев отказалась.

«Ей дали ниже низшего»

А вот адвокат Елены Тютюнник - Аревик Баграмян - высказалась более определенно:

«Мы ознакомимся с полным текстом обвинения, возможно, будем обжаловать. Приговор ожидаемый. Перед началом заседания я спросила свою подзащитную, как самочувствие и как настроение. Ей дали ниже низшего. За эпизод с Бойко ей дали пять лет, в общей сложности ей прибавили за каждый эпизод меньше месяца. Всего 5,5 лет. Она вину признала».

Родственники других подсудимых были очень расстроены. Некоторые плакали в коридоре. Говорили, что процесс был для них морально выматывающим. Несмотря на тяжесть статей, они надеялись на оправдание или хотя бы условный срок.

С чего все началось

Олега Бойко задержали в декабре 2023 года. Его заподозрили в получении взяток в интересах группы компаний «Витязь», которая занимается пожарной безопасностью социальных объектов. Тогда же задержали бизнесменов Яна Гущина и Елену Тютюнник.

В мае 2025 года Гущин получил шесть лет колонии строгого режима и штраф в 170 миллионов рублей. Он активно сотрудничал со следствием. Из показаний фигурантов стало ясно, что Гущин вовлекал их в процесс дачи и получения взяток. Была разработана целая схема через банковские карты, таблицы типа «Расклад попрошаек» и прочее.

Осенью 2024 года в деле Бойко появились остальные фигуранты. А сегодня они услышали свои приговоры. Будут ли они обжаловать решение Ленинского районного суда - пока неизвестно. Для этого нужно сначала получить на руки обвинительные заключения.