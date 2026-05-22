«Я просто хотела, чтобы в семье наступил мир»: внучка экс-мэра Самары Тархова рассказала о «лекарстве» от гадалки для деда и бабушки

Екатерина Тархова признала вину в убийстве деда и бабушки, но заявила, что не планировала этого. Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

Екатерина Тархова, которую начали судить за убийство экс-мэра Самары и его жены, поделилась новыми откровениями с журналистами. Она рассказала о роли некой гадалки в этом деле и о том, как перевела сообщникам 33 млн рублей. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Считает себя соучастником

По версии следствия, Виктор и Наталья Тарховы были убиты преступной группой, в которую входили Светлана и Дмитрий Метревели, Таисия Киселева и Екатерина Тархова. Организатором и руководителем ОПГ, как считают правоохранители, была Светлана Метревели. Именно по ее указке якобы и действовали остальные члены группы.

На судебном заседании 21 мая Екатерина Тархова признала свою вину в убийстве деда и бабушки, в мошенничестве с машиной Натальи и в подделке документов. Позже при общении с журналистами она сообщила, что никого не планировала убивать, что якобы на нее оказывалось психологическое давление.

«Меня к этому [убийству] склоняли. Я никогда не имела желания убить своих близких. Просто попала к таким людям, которые знали, на что можно надавить, знали, в чем у меня проблемы. У меня, например, сломался мой долгожданный брак. Дома тоже были проблемы в отношениях», - сказала Екатерина.

При этом Тархова считает себя в этом преступлении соучастником. Говорит, что только помогала продавать машину бабушки мошенническим путем.

«Лекарство» от гадалки и 33 млн

«Мне передали какую-то жидкость от гадалки Зинаиды. Изначально моей целью было, чтобы в семье был мир. Убийство с каким-то жидкостями, капсулами я не хотела. Думала, что в семье просто наступит мир, спустя какое-то время дачи этой жидкости», - уверяет Екатерина.

По словам Тарховой, она не понимала, что это был яд. Думала, что это была жидкость от какой-то гадалки, которая спасет ее жизнь, ее семью, чтобы «больше не было никаких распрей».

«Гадалка Зинаида Нателла. Когда мы с ней познакомились, она сразу предложила заложить дом, чтобы я отдала деньги. Знаю ее заочно. Общались онлайн», - рассказывает Екатерина.

Внучка экс-мэра Самары рассказала, что за время общения с семьей Метревели перевела им 33 млн рублей:

«Переводила Нателле, ее племянникам, Таисии Метревели [Киселевой] и тем людям, которых мне указывали. Переводила на все подряд: за гадания, за улучшение своей жизни, за то, чтобы у меня не отобрали ребенка, за лечение ее племянницы Варвары, якобы у нее была онкология, она попала в аварию, переводила на операции Таисии».

План Метревели

По словам Екатерины, она попала «в руки профессионалов», которые «вовремя подключились к ее семье» и обманом заставили пойти на преступление. Якобы эти люди давно готовились к этому, чтобы «разбить их семью до конца». Тархова уверяет, что она просто выполняла то, что ее просили. Особо не задумываясь и не понимая до конца последствий.

«Я постоянно выполняла задания Метревели: что-то покупала, что-то приносила. Зачинщиком и исполнителем был Дмитрий Метревели. К расчленению тел не имела никакого отношения. Даже сама не знаю, как все происходило», - говорит Тархова.

Что касается капсул с отравой, то Екатерина считает, что доказательств того, что ее дед и бабушка умерли именно от них, нет. Якобы их здоровье и так было ослаблено после пандемии коронавируса.

Также Екатерина считает, что план Метревели готовился давно, что в нем было задействовано гораздо больше людей:

«В рабочих моментах деда тоже были распри. Я считаю, что это была месть. В политическом плане».

Напомним, 21 мая 2026 года Самарский областной суд приступил к рассмотрению дела об убийстве Виктора Тархова и его жены. «КП-Самара» вела прямую трансляцию с заседания. По версии следствия, они были отравлены, затем их тела расчленили, пропустили через мясорубку, расфасовали по пакетам и разбросали по городским мусоркам. Останки четы не нашли до сих пор.

На скамье подсудимых — внучка экс-мэра Самары Екатерина Тархова и Таисия Киселева, которая помогала продавать машину Натальи. Светлана и Дмитрий Метревели все еще находятся в розыске. На заседание привезли потерпевшую по делу — дочь бывшего градоначальника Людмилу, которая сейчас отбывает наказание в колонии за вымогательство. Она впервые за долгое время увиделась с дочерью. Радости от встречи обе не испытали. По словам Людмилы, ей неприятно находиться в одном помещении с Екатериной, а той, в свою очередь, стыдно смотреть матери в глаза.

В пятницу, 22 мая 2026 года, суд продолжил рассмотрение громкого дела. «КП-Самара» ведет из суда прямую трансляцию.

