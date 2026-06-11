Первые 2 тысячи платных парковок появятся в исторической части города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Самаре начнут делать платные парковки в исторической части города. Сначала они появятся на нескольких улицах, а затем будут распространяться по всему областному центру. Тариф и способы оплаты уже известны. На создание платных парковочных мест планируется направить почти 300 млн рублей. Подробности – в материале «КП-Самара».

Давняя инициатива

Разговоры о создании платных парковок в Самаре ведутся уже долгие годы. Каждый раз местные жители выступали против. В 2021 году парковки хотели сделать платными в Самарском, Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах. Тогда горожане собирали подписи, а депутаты просили властей перенести реализацию проекта, так как город пока не готов к такому решению.

В 2023-м в Самаре решили начать создание сети платных парковок с исторического центра. В ноябре 2025 года глава города Иван Носков официально анонсировал запуск пилотного проекта в 2026 году. Начать тестирование решили с Волжского проспекта и улицы Максима Горького. Там хотели обустроить 500 парковочных мест. Также планировалось ввести абонементы.

Предусмотрены разные способы оплаты. Фото: канал МАХ Ивана Носкова

Сначала была утверждена методика расчета стоимости парковок, потом выбран оператор, которым стал центр организации дорожного движения. А теперь Иван Носков сообщил, что Самара начинает поэтапное введение платных парковочных мест в 2026 году.

Платные парковки в Самаре 2026: когда, где и зачем сделают

Платные парковки начнут делать местами в Самаре в 2026 году. Сначала они появятся в исторической части города, а потом их планируют вводить по всему областному центру. Места, за которые придется платить, появятся не раньше осени.

Первые 2 тысячи платных парковок создадут у набережной от улицы Максима Горького и Волжского проспекта, а дальше будут размещать вверх до улицы Молодогвардейской. Этот участок был выбран не случайно, так как там остро стоит проблема нехватки парковочных мест. При этом въезды в прилегающие дворы перекрыты. Машинам приходится скапливаться вдоль дорог, порой мешая проезду общественного транспорта.

Перед введением платных парковок в Самаре изучали опыт других городов-миллионников, где уже действуют такая система. Анализировали график работы, тарифы, льготы, удобство платежей. По словам мэра, Самара – это мегаполис с высоким трафиком личного и туристического транспорта, поэтому потребность в таких парковках большая.

В ближайшее время начнется поиск подрядчика. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Система платных парковок много лет существует во многих крупных городах, ее эффективность подтверждена статистикой и наблюдениями. Так, пробки снижаются на 15-20%, растет скорость общественного транспорта, увеличивается доступность парковочных мест в центре и в итоге улучшается качество жизни людей», – рассказал Носков.

В департаменте транспорта Самары сообщили, что такое решение вызвано необходимостью создания комфортной среды в историческом центре города и нехваткой парковок.

Платные парковки в Самаре 2026: стоимость часа, тарифы, льготы, способы оплаты

Парковки в Самаре будут бесплатными с 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно в выходные дни. Также первые 15 минут сделают бесплатными для всех. А затем уже пойдет отсчет времени, за которое придется платить.

Изначально тариф хотели сделать 80 рублей за час. Однако теперь правительство Самарской области утвердило другое значение. Так, стоимость часа составит 85 рублей. Льготные тарифы будут действовать для лиц с ОВЗ, многодетных, Героев РФ, ветеранов Великой Отечественной войны, СВО, боевых действий и др.

Способы оплаты предусмотрены разные: QR-код, приложение, СМС, абонемент. Создадут также возможность отсроченного платежа.

Жители выступают против платных парковок. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поиск подрядчика и условия контракта

В ближайшее время власти Самары планируют найти подрядчика, который полностью оформит парковочное пространство. С ним заключат долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ с длительным производственным циклом. Документы появились на сайте городской администрации.

Подрядная организация должна будет создать программно-аппаратный комплекс для функционирования платных парковок, поставить необходимое оборудование и в последующем обслуживать его. Предельным сроком выполнения работ установили 28 февраля 2030 года.

Для выполнения контракта потребуется 299 млн рублей. Деньги распределили по годам: 2026-й – 0 рублей, 2027-й – 83 млн рублей, 2028-й – 99,6 млн рублей, 2029-й – 99,6 млн рублей, 2030-й – 16,6 млн рублей.

Департамент транспорта Самары объявил о начале сбора замечаний и предложений по проекту. Он будет идти до 23 июня 2026 года. Направлять свое мнение нужно по адресу: 443069, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 67а, каб. 5 или на электронную почту: deptrans@samadm.ru. Получить информацию можно по телефону: 8 (846) 260-17-10.

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