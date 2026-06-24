Вода пришла в села Алькино и Рысайкино в Похвистневском районе. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Прорыв дамбы произошел в Похвистневском районе Самарской области 23 июня 2026 года. Это случилось после затяжных дождей, которые превратили огороды местных жителей в настоящие рисовые поля. Подтоплены оказались несколько десятков приусадебных участков, пошли разговоры о возможной эвакуации жителей. Подробнее — в материале «КП-Самара».

Что известно про прорыв дамбы в Похвистневском районе на 24 июня 2026

Похвистневский район уже несколько дней обильно заливает дождями. Сказалась близость с Оренбургской областью, которая оказалась во власти сильной непогоды. Сначала из-за ливня у сельчан затопило огороды, в самом Похвистнево люди остались без электричества, а на следующий день, 23 июня, в селе Рысайкино вода начала выходить через плотину. Местные предположили, что ее прорвало.

Дамбу прорвало в районе села Рысайкино. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

«Пока вода не заходит в дома, но уже идет по некоторым улицам. В селе закрыли один мост. Жителей улиц, которые может затопить, эвакуируют в местную школу», - рассказали «КП-Самара» местные жители.

По словам сельчан, плотина, через которую переливается вода, находится в стороне от населенного пункта. Накануне вода вплотную подошла к дороге Похвистнево — Клявлино.

Местные жители сообщили о возможной эвакуации. Фото: Предоставлено "Комсомолке".

Информацию о прорыве плотины подтвердили в ГУ МЧС по Самарской области:

«В результате прорыва насыпной дамбы у села Рысайкино Похвистневского района произошел подъем уровня воды в реке Тергала на 1,5 метра, розлив русла составил до 15 метров».

Более 70 приусадебных участков подтопило из-за прорыва дамбы в Самарской области Видео: ГУ МЧС по Самарской области

Последствия прорыва дамбы в Похвистневском районе на 24 июня 2026

В результате прорыва дамбы в Похвистневском районе река вышла из берегов. Вода устремилась в ближайшие села. Это привело к подтоплению 72 приусадебных участков в населенных пунктах Алькино и Рысайкино.

Эвакуация жителей из-за прорыва дамбы в Похвистневском районе на 24 июня 2026

В МЧС сообщили, что эвакуация жителей из-за прорыва дамбы в Похвистневском районе не требуется. Однако на случай ухудшения обстановки подготовлены два пункта временного размещения.

Реакция властей на прорыв дамбы в Похвистневском районе 2026

Ситуация в Похвистневском районе находится на контроле МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области.

Ситуация с подтоплением сел в Похвистневском районе находится на контроле МЧС. На месте работают оперативная группа и группа беспилотных авиационных систем, а также инженерная и пожарная техника. Всего привлечены 60 специалистов и 31 спецмашина. В готовность приведены около 100 спасателей и более 30 единиц техники аэромобильных группировок Главного управления и Волжского спасательного центра МЧС России.

Сейчас специалисты мониторят обстановку в Похвистневском районе. По их данным, уровень воды там идет на спад.

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