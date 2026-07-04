Виталий Стадников ушел из жизни в возрасте 52 лет. Фото: Архив "КП".

Вечером 3 июля 2026 года умер Виталий Стадников — бывший главный архитектор Самары и экс-советник губернатора Самарской области. Ему было 52 года. Он многое делал для сохранения памятников архитектуры и развития областной столицы. Каким был Виталий Стадников и чем он запомнился — в материале «КП-Самара».

Кто такой Виталий Стадников: биография

Виталий Стадников окончил Самарскую государственную архитектурно-строительную академию (ныне — АСА СамГТУ) по специальности «Архитектура». Несколько лет работал на кафедре «Архитектуры и дизайна». Прошел путь от ассистента до исполняющего обязанности доцента. Работал в архитектурных бюро Москвы, а также преподавал в Высшей школе урбанистики.

«Виталий проводил экскурсии по Москве, рассказывал о связи морфологии и градпланирования, вел курсовые и дипломные работы, посвященные охране наследия: он учил студентов искать нестандартные подходы к работе со средой», - поделились в ВШУ.

В 2012-2013 годах Виталий Стадников занимал пост заместителя руководителя департамента строительства Самары. Был главным архитектором города. Позже стал советником главы Самары по градостроительству. Работал в тот период, когда мэром областной столицы был Дмитрий Азаров. С 2017 по 2021 год Виталий Стадников трудился в качестве советника губернатора Самарской области.

В последние несколько лет жил за рубежом.

Что Виталий Стадников сделал для Самары

Виталий Стадников многое сделал для того, чтобы сохранить и вдохнуть новую жизнь в знаковые места для Самары. Именно он был инициатором спасения здания Фабрики-кухни на улице Ново-Садовой, где сейчас расположен самарский филиал Третьяковской галереи.

«Виталий отдал спасению Фабрики-кухни, в ценность которой изначально мало кто верил, больше десяти лет жизни. Сегодня благодаря ему наш филиал работает, тысячи людей восхищаются шедевром конструктивизма», - рассказали представители самарской Третьяковки.

Также Виталий Стадников был одним из тех, кто активно выступал за сохранение дома Кожевникова на улице Коммунистической. Несколько лет назад старейший деревянный дом Самары, фасад которого украшают часы, оказался под угрозой уничтожения. Тогда активисты запустили акцию «Стоп снос». В ней принял участие и Виталий Стадников.

Также он судился за самарский элеватор, который тоже хотели снести. Градозащитникам удалось отстоять памятник брутализма.

Виталий Стадников несколько раз становился гостем радио «КП-Самара». Во время эфиров он рассказывал о развитии городской инфраструктуры:

«Проблема всех стратегий Самары в том, что они не ориентированы на человеческие потребности. Нужно развивать культуру, интеллектуальные способности и понимание человека, что он, как личность, представляет ценность. Человек – это не болт и не винт».

Высказывался архитектор и на тему присвоения Самаре статуса исторического поселения. По его мнению, это стало не только фиксацией реальной исторической ценности областной столицы. Это еще и выделило бы город среди других.

Также Виталий Стадников предлагал навести порядок в застройке старой Самары: «В последние годы все новые дома в центре — плод отклонения от предельно допустимых параметров. Поэтому нужны регламенты, в которых было бы четко прописано, что можно, а что нельзя на этой территории».

Каким запомнился Виталий Стадников

Для коллег и знакомых кончина Виталия Стадникова стала настоящим шоком. По их словам, он всегда был полон энергии и планов на будущее.

«Работалось с ним одно удовольствие. Интеллигентный и воспитанный молодой человек. Очень жаль».

«Виталий всегда много и активно работал».

«Он всегда был активным и ни на кого не похожим человеком. Занятия Виталия Эдуардовича всегда были неформальными и живыми. Нам будет его очень не хватать!»

«Для меня шок, не верится. Всегда энергичный, излучающий свет. Говорил прямо, без подстраивания под власть имущих. Он думал о Самаре».

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Виталия Стадникова.

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