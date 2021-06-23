Какие ограничения по коронавирусу вводят в Самаре летом 2021

Измерения температуры для похода в кафе вскоре может оказаться недостаточно Фото: Архив "КП"

22 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперативного штаба, на котором обсуждалась возможность ввести дополнительные ограничения по коронавирусу в Самаре в ближайшее время. По итогам ясно, что в данный момент оценивается возможность допускать граждан на массовые мероприятия при наличии одного из документов. Залогом прохода на спортивные события, в театры и кинотеатры, на концертные площадки, в музеи и прочие места скопления людей могут стать: сертификат профилактической прививки от ковида, отрицательный результат ПЦР-теста со сроком действия не более трех дней, результат теста на наличие IgG от COVID-19 не старше 60 дней, для несовершеннолетних — результаты экспресс-теста на наличие вируса.

Вместе с этим глава региона предложил создавать дополнительные стимулы для привитых горожан — они надежнее всего защищены от коронавирусной инфекции и меньше участвуют в ее распространении.

Напомним, что ранее стало известно об отмене Грушинского фестиваля на Мастрюковских озерах. Известный на всю страну бардовский слет все-таки пройдет, но в формате городских концертов. Под вопросом оказалось и проведение других летних фестивалей в Самарской области. Так, например, “Барабаны мира” 2021 ввели ограничение на количество участников.

"КП-Самара" будет следить за ситуацией и сообщать о новых ограничениях по коронавирусу в Самаре, дополняя этот материал.

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