Привившимся от коронавируса самарцам не будут выдавать значки

В Самаре за прививку значков не дают Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам, сделавшим прививку от коронавируса, не будут выдавать значки. Об этом в среду, 28 апреля, сообщил руководитель Управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской регионального минздрава Илья Сиротко.

Ранее в некоторых регионах вакцинировавшимся стали выдавать специальные значки. В частности, такие дают после прививки в Алтайском крае, также подобные значки будут вручать в Башкирии.

Как рассказал Сиротко, в Самарской области значки давать не будут, но жители региона после прививки получат сертификат. "Сертификат появится в личном кабинете на сайте Госуслуг. Его можно будет распечатать. Там будет указано, когда привился, сколько доз, какого вида", - сказал Сиротко.

Ранее сообщалось, что в Самаре откроют три новых пункта вакцинации. По выходным прививки делают около торговых центров, пройти вакцинацию можно и ночью. Найти пункты вакцинации можно на Яндекс.Картах.