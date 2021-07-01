В Самаре суд ужесточил наказание горе-матери, которая смеялась над избитой дочерью

В марте Зинаиду Проскурину суд приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима Фото: Предоставлено "Комсомолке"

30 июня Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор Зинаиде Проскуриной - многодетной матери из Тольятти. В 2019 году ее дочку Ксюшу до смерти избил отчим – Антон Проскурин. Позже мужчина признается: был нетрезв, сидел пил пиво, а тут Ксюша сперва описалась, потом еще в йогурте извозилась, он ударил ее раз, другой, сколько в общей сложности – не помнит. Девочка тихонько легла на свой мокрый матрасик и умерла. За ее убийство Антона Проскурина приговорили к 19 годам колонии строгого режима.

Гибель ребенка привлекла всеобщее внимание, тольяттинские волонтеры из организации «Право на счастье» стали выяснять, что было не так в семье. И выяснили: Зинаида Проскурина старшего сына оставила первому мужу, Ксюшу на какое-то время «сдавала» в детдом, потому что у нее не было ни жилья ни работы. Когда сошлась с Антоном Проскуриным и забеременела третьим ребенком, образа жизни не изменила – пила, курила, гуляла. Дочка Ксюша, которую к тому времени из детдома забрали в «семью», докучала взрослым тем, что постоянно требовала к себе внимания. В один из дней, когда малышка упорно не ложилась спать, отчим ударил ее ногой в живот и кинул в кроватку с высоты своего роста. По словам свидетелей, Ксюша заплакала, а ее мама – рассмеялась. Смеялась Зинаида и чуть позже, когда на работе рассказывала коллеге, как «смешно» раздуло у дочки лицо. Вскоре после этого девочка умерла.

Ксюша очень любила маму, но проявления любви и заботы с ее стороны видела редко Фото: Соцсети

Сейчас Зинаиде Проскуриной не до смеха. Волонтеры все, что узнали, рассказали следователям, горе-мать из потерпевшей превратилась в подозреваемую, а в марте 2021 года Автозаводский районный суд Тольятти признал ее виновной в истязании дочери и неисполнении обязанностей по ее воспитанию. Проскурину приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, после чего приговор был обжалован.

- Осужденная просила смягчить ей наказание, - рассказал прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Самарской области Игорь Строгунков – Прокуратура – наоборот, «утяжелить» до 4 лет и 7 месяцев лишения свободы.

Сегодня в Самарском областном суде Зинаида Проскурина выступила с последним словом и привычно обвинила своего мужа во всех своих бедах:

- Он заразил меня серьезным заболеванием, а после свадьбы начал кричать и поднимать руку на нас с дочкой, - заявила осужденная. – Я просто хотела, чтобы у нее все было. Я не истязала ее. Да, может быть, не исполняла свои родительские обязанности, как нужно: вместо того, чтобы уделять время ей, я работала, чтобы добыть деньги на пропитание. Но я прошу дать мне шанс: у меня двое детей, я нужна им, я хочу обеспечить им достойное существование и воспитание.

Зинаида Проскурина пыталась смягчить себе приговор, но эффект получился обратный Фото: Александра БУДАЕВА

К слову, двое детей – это старший сын, который живет с отцом уже несколько лет, и младший сын, которому нашли приемных родителей.

Коллегия судей Самарского областного суда на жалостливые истории Зинаиды Проскуриной не «купилась» - вместо этого ей «добавили» срок. Теперь, по решению суда, она приговорена к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима. Однако с учетом срока, уже отбытого в СИЗО за время следствия и судебных разбирательств, с большой долей вероятности, Зинаида Проскурина скоро попытается выйти по УДО.

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