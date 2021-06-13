Горе-мать из Тольятти, которая смеялась над распухшим лицом умирающей дочери, пытается выйти на свободу

Антон и Зинаида Проскурины оказались за решеткой после гибели двухлетней Ксюши Фото: Соцсети

В Самарской области пытается обжаловать приговор и выйти на свободу Зинаида Проскурина - мать двухлетней Ксюши из Тольятти, которую забил до смерти отчим.

Напомним, страшная история прогремела на всю страну летом 2019 года. Маленькая девочка осталась наедине с новым мужем своей мамы. Перепачкалась в йогурте, описалась, за что взрослый мужчина начал ее избивать. Как позже рассказывал Антон Проскурин следователям, Ксюша какое-то время была еще жила. После «наказания» она тихонько легла на свой мокрый матрасик и затихла. Когда ее мама пришла с работы, девочка уже не дышала.

Волна негодования и народного гнева обрушилась на Антона Проскурина, который вины своей не отрицал и в прошлом году был приговорен судом к 19 годам колонии строгого режима.

Когда знакомые семьи рассказывали в суде, как Проскурины издевались над малышкой, становилось страшно Фото: Соцсети

Зинаиде Проскуриной сначала все сочувствовали. А позже, когда «заговорили» знакомые и друзья семьи, стало понятно, что и мать с девочкой обращалась плохо. Так Зинаида Прокурина тоже попала под суд за истязание своей дочери и неисполнение родительских обязанностей. 18 марта ее признали виновной и приговорили к трем годам и семи месяцам колонии общего режима

В ходе судебных разбирательств по делам Проскуриных выяснялось немало шокирующих сведений: к примеру, свидетели рассказывали, что она смеялась, когда муж пнул ребенка в живот у нее на глазах. Незадолго до гибели Зинаида отдала дочь малознакомой женщине. Та готова была позаботиться о малышке, но Ксюша плакала и просилась к маме. Когда девочку вернули в семью, с ней что-то случилось. По словам свидетеля, Зинаида Проскурина на работе со смехом рассказывала, что у дочки «забавно» раздуло полголовы. Вскоре ребенок умер.

Зинаида Проскурина считает, что ей вынесли слишком суровый приговор. Фото: предоставлено волонтерской организацией “Право на счастье”

Зинаида Проскурина пыталась и до сих пор пытается всех уверить в том, что могла бы стать хорошей матерью. Но старший ее сын живет с отцом, средняя дочь умерла, а младший сын воспитывается в приемной семье. Сочтет ли Самарский областной суд, что в Тольятти Зинаиде Проскуриной назначили излишне суровое наказание, покажет время.

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