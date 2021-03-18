Била и смеялась: в Тольятти вынесли приговор Зинаиде Проскуриной, чью двухлетнюю дочку убил отчим

3 года и 7 месяцев колонии общего режима сегодня назначил Автозаводский районный суд Тольятти Зинаиде Проскуриной. Фото: предоставлено волонтерской организацией “Право на счастье”

3 года и 7 месяцев колонии общего режима сегодня назначил Автозаводский районный суд Тольятти Зинаиде Проскуриной. Женщину судили за истязание своей дочки Ксюши и неисполнение родительских обязанностей в отношении нее. По версии следствия, убил девочку отчим Антон Проскурин, но и мать тоже была хороша: била собственную дочь по голове, по лицу, кричала на нее, оставляла в 2-летнем возрасте абсолютно одну дома. Свидетели по этому делу давали настолько шокирующие показания, что присутствующим в зале суда становилось нехорошо.

Жестокое обращение не признает

Сама Зинаида Проскурина жесткое обращение с дочкой отрицает:

- Я ее любила, била только по попе, и то редко и по делу, - уверяла женщина суд. - Да, виновата, что не защитила ее от мужа, но я боялась, и мне просто некуда было идти.

Ксюше было 2 года. Фото: СОЦСЕТИ

Вот только свидетели говорили иное:

- Однажды мы были у них в гостях, выпивали, Ксюша не хотела ложиться спать, тогда Антон взял ее за ручку и за ножку, поднял над головой и с силой кинул с высоты своего роста в кроватку, - рассказывала подруга семьи Наталья.

- В другой раз Антон ударил Ксюшу ногой в живот, а Зина лишь засмеялась и посоветовала дочке не плакать, - говорил свидетель Роман.

- Девочка была в ужасном состоянии: ручка туго перебинтована и посинела, позже мы узнали, что там был перелом. Зубки как будто выбиты или болели, губы в болячках и крови, - вспоминала коллега по работа Станислава. - Незадолго до того, как стало известно о смерти Ксюши, Зина со смехом рассказывала, что у нее голова, как шарик, раздулась. Я сказала ей брать отгул и ехать в больницу, но она отказалась.

Кровавая расправа

Вместо того, чтобы заняться здоровьем малышки, взрослые жили обычной жизнью: выпивали с друзьями и ходили на работу.

В вечер убийства, как ранее рассказывал следователям Антон Проскурин, Зинаида была на работе, они с Ксюшей оставались вдвоем.

Девочка описалась, он ее отругал. Мужчина смотрел телевизор, пил пиво, Ксюша ела йогурт. В какой-то момент он увидел, что малышка вся перемазалась и, впав в ярость, начал бить ребенка.

Супруги Проскурины попали в СИЗО после гибели Ксюши Фото: СОЦСЕТИ

Впоследствии эксперты увидят: следы крови разлетелись по всей комнате: по стенам, на телевизор, кровавый отпечаток обнаружили на ручке холодильника, на полу - клок волос девочки. На теле ребенка насчитали около 50 ударов.

Девочка умирала долго, мучительно, но тихо, словно боясь, что на нее накинутся с кулаками снова.

За убийство малышки Антона Проскурина приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Но его родня до последнего не верила в его виновность: мужчина, по их словам, хорошо относился к детям, жестокостью не отличался, а жену любил без памяти, так что вполне мог взять на себя ее вину.

Антон Проскурин получил срок за убийство маленькой Ксюши. Фото: СОЦСЕТИ

Кто такая Зинаида Проскурина

О Зинаиде Проскуриной известно, что она росла в многодетной неблагополучной семье, оттуда ее забрали в детдом, потом отдали в приемную семью.

Где-то лет в 20 она вышла замуж за Николая, родила двух детей, при разводе мальчик остался с отцом, дочка - с мамой. Но через некоторое время Зинаида сдала дочь в дом малютки, потому что у нее не было ни работы, ни жилья.

В 2018 году Зинаида встретила Антона Проскурина, они поженились, забрали к себе Ксюшу, вскоре женщина забеременела. Окружающие говорят, что при этом от пьянок-гулянок она не отказалась, эти сведения подтверждаются и документами от органов опеки, которые при проверках неоднократно заставали Зинаиду Проскурину нетрезвой.

Соседи и друзья семьи слышали, как плакала Ксюша, видели синяки на ребенке, но никто ничего не предпринял. В итоге 9 июня 2019 года девочка погибла. Памятник на ее могилке поставили силами волонтерской организации “Право на счастье”.

Женщину судили за истязание своей дочки Ксюши и неисполнение родительских обязанностей в отношении нее. Фото: предоставлено волонтерской организацией “Право на счастье”

Приговор

На прошлом заседании гособвинение просило для Проскуриной 4 года и 7 месяцев колонии общего режима.

Услышав это, подсудимая залилась слезами: мол, никто ее не научил, как правильно воспитывать детей, а она их очень любит и ни в чем не виновата: старшего сына от нее бывший муж спрятал, младшего (от Антона Проскурина) в приемную семью отдали, Ксюша умерла. А она хочет и может стать примерной матерью, если дать ей шанс. Адвокат подсудимой просил суд признать все произошедшее исключительными обстоятельствами: мол, жила с мужем-тираном, боялась за себя и детей, дочку любила, воспитывала ее, как могла.

Приговор Зинаиде Проскуриной сегодня зачитывали несколько часов. Фото: предоставлено волонтерской организацией “Право на счастье”

Но суд решил, что горе-мать снисхождения не заслуживает.

Приговор Зинаиде Проскуриной сегодня зачитывали несколько часов. При перечислении всех злодеяний подсудимой судья почувствовала себя нехорошо и была вынуждена сделать небольшой перерыв.

В итоге Зинаиду Проскурину приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. С большой долей вероятности женщина приговор будет обжаловать, ведь она до сих пор считает себя невиновной.

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