ДТП стало меньше, но они - тяжелее: Юрий Некрасов рассказал о смертности на самарских дорогах

Участниками аварий все чаще становятся дети Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Смертельные аварии в Самарской области в последнее время стали, кажется, постоянными. Не проходит и недели, чтобы не прогремело громкое ДТП: только на выходных погиб водитель скорой помощи, которая перевернулась около Отрадного, за день до этого в аварии пострадали 10 человек и погибли трое, в том числе двое детей. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов на брифинге в "КП - Самара" рассказал о смертности на дорогах, числе аварий и о том, что нужно делать, чтобы люди не гибли.

"Аварий меньше, но последствия тяжелее"

Неделю назад в Самарской области работала специальная комиссия, которая проверяла причины "смертельной аномалии" на дорогах региона. Ее выводы были опубликованы ранее: специалисты отметили, что вопросы есть к местному минтрансу, так как не везде обеспечивается безопасность движения.

Но говорить об увеличении числа аварий в регионе не приходится. В 2021 году за пять месяцев аварийность даже снизилась, хоть и незначительно: с 1189 ДТП до 1004. Погибли 100 человек, в то время как в прошлом году это было 103 человека. Впрочем, июнь уже внес свой вклад в печальную статистику, поэтому небольшой положительный процент изменения в лучшую сторону уже пропал.

- У нас ДТП меньше, но они более тяжелые. Становятся их участниками и жертвами много людей. Была авария с автобусом - там сразу счет идет на десятки жертв. И в столкновениях с фурами тоже страдают все пассажиры авто, а это 4-5 человек сразу. Именно поэтому статистика такая печальная, - отмечает Юрий Некрасов.

Хорошие дороги - это плохо?

Есть еще один парадокс: чем лучше дороги, тем тяжелее аварии. Если на кочках автомобилист в худшем случае разобьет свою машину, то по гладкому полотну отремонтированного шоссе водители летят на очень высоких скоростях. И любое столкновение или вылет в кювет становятся смертельными.

- ГИБДД выполняет и контролирующую функцию. Все дороги при строительстве и реконструкции должны становиться безопаснее, нужно применять все новые технологии. Самый идеальный способ - делать разделительные ограждения между полосами, чтобы не было вылетов на встречную полосу. Нужно оснащать пешеходные переходы также всеми современными возможностями, чтобы они были максимально заметны. Также нужны повсеместно пешеходные ограждения, - продолжает Юрий Некрасов.

По его словам, эта работа поможет снизить аварийность на дорогах и добиться выполнения показателей плана.

Чаще гибнут дети

Самые печальные показатели - по детской смертности на дорогах. В этом году погибли 5 несовершеннолетних, в прошлом - три. Выросло и количество ДТП с детьми - со 121 до 136. Здесь Юрий Некрасов привлекает внимание водителей и родителей: перевозка детей должна осуществляться по правилам, с использованием специальных удерживающих устройств. Также нужно тщательно объяснять детям правила дорожного движения. Этим занимается и отдел пропаганды УГИБДД - инспекторы приходят в школы и детские сады. Но пример родителей здесь играет большую роль. И, конечно же, внимательнее к детям на дороге стоит быть и самим водителям.

А вот число ДТП с нетрезвыми водителями снизилось, почти в два раза. Впрочем, такие аварии тоже становятся очень опасными, так что цель - свести их к нулю.

- Я поддерживаю идею закона об алкозамках. Конечно, все это должно быть продумано, принято на законодательном уровне. Но я за любые совершенствования, которые дадут пользу, - подчеркнул Некрасов.