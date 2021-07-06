Стройку храма около Ботанического сада в Самаре законсервируют

Строительные работы начали без разрешительной документации
Фото: Ольга НОВИКОВА
6 июля в областном арбитраже состоялось заседание суда по иску Государственной инспекции строительного надзора (ГИСН) Самарской области к Самарской епархии. В своем иске ГИСН потребовал привлечь церковь к административной ответственности из-за возведения храма с детским образовательным центром на бывшей территории Ботанического сада. Их начали возводить без официального разрешения на строительство, что вызвало возмущение со стороны части горожан. Активисты даже создали петицию с требованием провести проверку законности выделения участка земли под строительство, наличие разрешений, а также наказать виновных в нарушениях. Журналист «КП-Самара» побывала на заседании суда.
«На усмотрение суда»
На суде представитель Государственной инспекции строительного надзора заявила, что хотя изначально инспекция действительно требовала в иске привлечь епархию к ответственности за начало строительства до получения соответствующего разрешения, сейчас ситуация изменилась.
- В ходе судебного разбирательства нам предоставили отзыв и доказательства того, что сейчас строительные работы на площадке не ведутся, идет консервация объекта, - сообщила она судье. - Это соответствует тем требованиям, которые вы выдвигали. Поэтому вопрос о привлечении к ответственности мы оставляем на усмотрение суда.
«Законсервируем до получения разрешения»
Представитель епархии подтвердил - сейчас все работы на площадке действительно приостановлены, а то, что успели возвести, консервируют, чтобы не допустить разрушения.
- Объект будет законсервирован до получения разрешения на строительство, - пообещал он и подчеркнул: нарушение, за которое епархию хотят привлечь к ответственности, не является общественно-опасным и антисоциальным деянием.
Напомним, на прошлом заседании представитель епархии сообщил, что пакет документов для получения разрешения на строительство был предоставлен в городскую администрацию. В епархии рассчитывали, что процесс оформления займет немного времени, однако все затянулось из-за того, что в Росреестре отсутствовали данные о смене зонирования участка.
Следующее заседание суда состоится 13 июля.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий
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