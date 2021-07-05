Кто такой Алексей Рясков, подозреваемый в убийстве Екатерины Пузиковой: влюбился в судимую вдову банкира и не отпускал

Алексей говорил, что верит в невиновность Екатерины, а в этом году заявил, что за ее оправдание заплатили 15 млн рублей Фото: Соцсети

Имя Алексея Ряскова в последние несколько дней у всех на устах. Кто-то называет его абьюзером, другие – выдающимся спортсменом. Корреспонденты «КП-Самара» попытались воссоздать образ Ряскова из его поступков и высказываний, а также из воспоминаний тех, кто с ним так или иначе пересекался.

Спортсмен

Как ранее рассказывал сам Рясков журналу «Самара и губерния», спортом он начал заниматься во втором классе, когда отец отвел его в секцию бокса. В 90-е, когда в стране началась мода на каратэ, он переключился на него, стал мастером спорта, участвовал сначала во Всероссийских, а потом и в международных соревнованиях. По словам Ряскова, в 1998 году за победу на Чемпионате Европы ему подарили модную по тем временам вазовскую «девятку» цвета «приз» (серебристо-бежевый с переливом)

Чуть позже он увлекся кикбоксингом – это вид спортивного единоборства, который объединяет в себе элементы ушу, каратэ, тхэквондо и бокса, спортсмены на ринг выходят в боксерских печатках, им разрешено наносить удары руками и ногами. Алексей Рясков тренировался сам и готовил к соревнованиям учеников. В 2013 году два его воспитанника – Шамиль Абасов и Михаил Тютерев завоевали престижные чемпионские титулы. В том же году стараниями Алексея Ряскова была создана Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области, во главе организации встал он сам.

В 2013 году два воспитанника Ряскова завоевали престижные чемпионские титулы Фото: Соцсети

После этого он активно занялся развитием кикбоксинга в регионе, открыл просторный клуб единоборств «Александр Невский» на Московском шоссе в районе «Скалы», а в мае 2019 года принял участие в международном турнире по смешанным боевым единоборствам «Битва на Волге – 12».

Это был звездный час Алексея Ряскова: в 41 год он решился выйти на ринг, хотя до этого не участвовал в соревнованиях лет 10. Во втором раунде он победил своего соперника – 34-летнего Максима Зотова и завоевал пояс чемпиона мира в весе до 75 кг в, пожалуй, самой жесткой, «контактной» версии кикбоксинга, которая называется К-1.

С тех пор прошло три года. В здании, где ранее располагался клуб «Александр Невский», теперь размещается стриптиз-клуб и галерея мехов. Последние новости на сайте Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области датируются 2015-м годом, в группах в соцсетях – октябрем 2019 года. Что делал и где был Алексей Рясков, начиная с этого времени, пока остается загадкой.

В 2013 году стараниями Алексея Ряскова была создана Федерации профессионального кикбоксинга Самарской области Фото: Соцсети

Возлюбленный

В поле зрения СМИ Алексей Рясков в качестве возлюбленного знаменитой Екатерины Пузиковой попал в 2017 году. Как пара рассказывала журналистам, познакомились они, когда Пузикова привезла сына к нему на занятия в секцию кикбоксинга. Она никогда не скрывала, что ее подозревали и судили за отравление собственного мужа – банкира Дмитрия Пузикова. Районные суды дважды признавали ее виновной. В 2015 году Самарский областной суд вернул дело на дорасследование, а в 2017 году и вовсе отменил обвинительный приговор и признал ее невиновной.

Как вспоминает наша коллега из издания «Волга-Ньюс» Вета Мурзина, услышав заветное «признать невиновной», Алексей Рясков в зале суда неожиданно для всех упал на колени и чуть ли не зарыдал. Сама Екатерина Пузикова, которая в заседании принимала участие по видеоконференцсвязи, к слову, оставалась невозмутимой и спокойной – как и всегда на протяжении долгих лет следственных и судебных разбирательств по этому делу.

В 2019 году Алексей Рясков решился выйти на ринг, хотя до этого не участвовал в соревнованиях, и победил Фото: Соцсети

После этого Рясков уже везде сопровождал Пузикову и прилюдно демонстрировал нежные чувства к ней – объятия, поцелуи. В 2017 году Екатерина уже носила красивое обручальное кольцо, собиралась за Ряскова замуж и даже хотела взять его фамилию.

Около года назад пара распалась. Подруги Екатерины говорят, что это произошло из-за желания Алексея полностью контролировать жену, по их словам, дело даже доходило до рукоприкладства. По мнению друзей Алексея, он, хоть и вспыльчивый человек, но супругу свою любил больше жизни и не мог причинить ей вреда.

Подозреваемый в убийстве

Как бы то ни было, в июле Алексей Рясков опубликовал на своей страничке в Instagram видео, на котором заявляет, что помог родителям Екатерины Пузиковой (в девичестве - Сокирской) собрать и передать судьям 15 млн рублей за оправдательный приговор. Впрочем специалисты считают, что даже если это было бы и так, то обозначенная сумма маловата. О чем это говорит: Рясков не знал всей картины или просто выдумал историю?

2 июля Екатерина Пузикова прилетает в Самару. Девушка не отвечает на звонки родных и подруг, и утром 3 июля ее отец едет к ней домой в квартиру на ул.Садовую. Там обнаруживает дочь мертвой.

Обвинение Ряскову пока не предъявлено, следствие пытается выяснить, что же произошло в тот вечер, когда погибла Екатерина Фото: Соцсети

Региональный Следственный комитет возбуждает уголовное дело по статье «Убийство», с учетом недавних событий начинают искать Ряскова, но его нигде нет. Тогда мужчину объявляют в розыск:

- Уроженец Куйбышевской области, не судим, зарегистрирован в Самаре, на вид 45 лет, рост 175 см, спортивного телосложения, - значится в ориентировке.

Найти его удалось спустя сутки: 4 июля в селе Торновое Волжского района местные жители вызвали полицию, чтобы те угомонили странного полураздетого мужчину. Стражи порядка пригляделись к чужаку и опознали в нем Алексея Ряскова. Как он попал за Волгу - пока непонятно.

Мужчину доставили в Самару, с ним работают следователи. По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, 6 июля будет решаться вопрос о том, останется ли Рясков на время следствия на свободе или отправится в СИЗО.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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