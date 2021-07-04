Чек на 3,5 млн и накладные волосы: что нашли на месте убийства самарского адвоката Екатерины Пузиковой

Родители и друзья не могли дозвониться ей весь вечер, а утром узнали, что Екатерину убили Фото: Соцсети

Екатерина Пузикова прилетела в Самару вечером 2 июля. Подругам обещала отпраздновать с ними свой день рождения, родителям – встретиться, как можно скорее. Но в итоге никому не отвечала на звонки.

Утром 3 июля отец Екатерины, обеспокоенный ее молчанием, приехал к ней домой. И обнаружил ее убитой. Один из возможных мотивов расправы – месть бывшего супруга, который не смог забыть Екатерину после развода. Но его друзья не верят в подобное развитие событий и уверяют: Алексей Рясков любил ее чуть ли не больше жизни.

Но если не он – то кто же?

Собственные источники корреспондентов «КП-Самара» рассказали, что было найдено на месте преступления – именно с этими уликами предстоит работать следствию. Мы не можем говорить обо всех находках, чтобы не помешать ходу расследования, но о некоторых упомянуть стоит.

Перчатки, искусственные волосы и одежда изъяты, вероятно, для того, чтобы определить по потожировым следам, отпечаткам пальцев и остаткам ДНК, кто мог быть в тот вечер в квартире Екатерины Пузиковой.

А вот что там делали расписки и чек на несколько миллионов рублей – большой вопрос. Кто, кому и на какие суммы писал расписки, пока не совсем понятно. Еще больше вопросов вызывает чек, а точнее сумма – 3,5 миллиона рублей. Что было куплено на эти деньги? Автомобиль? Дорогое украшение? Путевка в элитный отель за границей? Ответ на эти вопросы предстоит найти следствию.

Напомним, погибшая Екатерина Пузикова в регионе стала известна в 2012 году, когда ее мужа Дмитрия Пузикова отравили на семейном застолье. Следователи решили, что сделала это Екатерина, ее судили, дважды признавали виновной, но в итоге оправдали и отпустили. В конце своих «злоключений» девушка познакомилась с Алексеем Рясковым, позже они поженились. По словам подруг погибшей, пара распалась примерно год назад, до этого Екатерина жаловалась на плохое к ней отношение со стороны мужа и даже на рукоприкладство. На днях Алексей Рясков выложил в Instagram видео, в котором заявил о том, что помог Екатерине за 15 млн рублей купить себе свободу и оправдательный приговор. Возможно, из-за этой публикации девушка и согласилась встретиться с бывшим супругом.

Было все так или иначе, пока доподлинно не известно. Уголовное дело в региональном Следственном комитете возбудили по статье «Убийство». Сегодня, 4 июля, был задержан Алексея Рясков – сможет ли он пролить свет на то, что произошло в тот вечер, когда погибла его бывшая супруга Екатерина, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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