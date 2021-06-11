"Мне не дали забрать внучку вовремя": бабушка убитой 3-летней девочки рассказала правду об уронившей ее с балкона матери

Мама часто фотографировалась с дочкой Фото: СОЦСЕТИ

10 июня в Димитровграде похоронили 3-летнюю Настеньку, которая погибла при падении с шестого этажа. Невольной убийцей крохи стала ее родная мама, которая, возможно в нетрезвом состоянии, свесила малышку с балкона и трясла, пытаясь наказать или заставить замолчать. Это стало трагической случайностью - сама женщина, уронив девочку, кинулась вниз, затащила тельце в лифт и домой. Видимо, она не осознавала, что делала.

Подруги и знакомые рассказали про маму Аню немало: образ жизни она вела асоциальный, потребляла алкоголь, оказывала интимные услуги за деньги. Уже неделю самарцы обсуждают, как же так получилось, что никто не заметил: девочка в опасности, ее мама - не может отвечать за свои действия. Неужели виной человеческое равнодушие? Журналист "КП-Самара" поговорила с прабабушкой убитой малышки. Ольга живет в Димитровграде и она рассказала, как узнала о трагедии и почему девочка жила с непутевой матерью.

"Виновата травма при родах?"

- Аня никогда не была послушным и образцовым ребёнком. Быть может, на её поведение влияла травма, полученная при рождении, - бабушка Анны Р. по маминой линии не может сдержать слез. Внучку она похоронила только вчера. Ей очень хотелось воспитывать девочку, но не получилось.

По словам бабушки, при родах Аню уронили на кафельный пол. Младенец получил тяжёлую травму головы, которая спровоцировала нарушение психики.

- До третьего класса все было хорошо, но после начались трудности в воспитании. У Ани начала проявляться неконтролируемая агрессия, она стала замкнутой, - говорит бабушка Ольга.

В 2012 году Анна потеряла маму, а с отцом они никогда не поддерживали хороших отношений. Девочка осталась на попечительстве родной бабушки. В школе начались проблемы, подросток начала часто сбегать из дома, употреблять алкоголь и наркотики.

- Мне было очень трудно с ней справляться. Я очень переживала за неё, зная про поставленный в детстве диагноз. Часто приходилось писать заявления в полицию, потому что она могла не появляться дома по несколько дней, - вспоминает тяжёлое взросление внучки Ольга.

Жизнь в детдоме

В какой-то момент сил терпеть поведение Ани не осталось. Ольге предложили написать отказ от попечительства и отправить внучку в детский дом.

- Ей было около 17 лет, в детском доме под Ульяновском она провела учебный год. После того как она вернулась домой, я помогла ей поступить учиться на швею в техникум у нас в Димитровграде, - рассказывает бабушка трудного подростка.

Казалось, что Аня встала на путь исправления, но через некоторое время ситуация ухудшилась. Девушка связалась с плохой компанией и стала употреблять наркотики. Учёба для Ани отошла на второй план.

- Она прогуливала занятия, я её находила и возвращала, но она опять сбегала. Как будто её тянуло в плохие компании и она не могла уже остановиться, - говорит бабушка Ольга.

В один из дней Анна вернулась к бабушке. Девушка была беременная. Как говорила сама Анна, отец ребёнка женатый мужчина, которому 40 лет. Девушка не много рассказывала о нем, в графе "отец" в свидетельстве о рождении Настеньки стоит прочерк.

- В то время мы с мужем жили в малосемейке, места даже для двоих было мало. Я сняла для Ани квартиру недалеко от нас,купила детские вещи, мебель. Когда она родила, я каждый день приходила к ним помогать с грудной Настей. Вроде все наладилось, - вспоминает Ольга.

Однако это была лишь видимость. Соседи рассказали бабушке, что по ночам за Аней приезжает такси, она оставляет младенца одного в квартире, а сама уезжает на всю ночь. Бабушка серьёзно поговорила с внучкой, а на следующий день Анна с дочкой покинули квартиру. Позже выяснилось, что она уехала в Самару.

- Я места себе не находила. Она заблокировала все телефоны. Я не знала, где её искать. Я боялась за ребёнка, - вспоминает Ольга.

Через некоторое время в социальных сетях появилась фотография Насти на странице у незнакомой женщины. Бабушка связалась с ней и выяснилось, что это продавец из магазина рядом с домом, где поселилась Аня с дочкой. Ольга поехала в Самару.

"Я так хотела забрать ее, но было нельзя"

Женщина рассказала, что часто видит Настю и её маму. Она рассказала, что Аня часто выпивает и водит к себе кого попало. Её не было дома, Ольга дозвонилась до подруги Ани. Через несколько часов бабушка вошла в съёмную квартиру.

- В квартире практически не было мебели и еды. Мне стало страшно за правнучку и я силой заставила отдать Настю мне, - вспоминает Ольга. Семь месяцев Настенька прожила с прабабушкой в Димитровграде. Время шло и девочка должна была скоро идти в детский сад. Ольга решила поставить её на очередь в Димитровграде. Бабушка с доверенностью на руках пришла в соцопеку, но там произошло то, что Ольга не может простить себе до сих пор.

- Мне сказали, что я не имею права на Настю. Я же в свое время отказалась от попечительства Ани, потому по документам я была никто для ребёнка. Соцопека сказала, что Настю заберут в дом ребёнка, пока не объявится мать, - говорит бабушка.

Аня приехала из Самары через 4 часа, все это время бабушка и Настенька находились в учреждении. Когда мать приехала, опека силой заставила отдать ребёнка законному представителю.

- Я не хотела её отдавать. Я пыталась объяснить, что Ане нельзя давать ребёнка, что она психически нездоровая. Меня никто не послушал, а Аня уехала с Настей в Самару. Теперь уже я её не могла найти, - со слезами на глазах говорит Ольга.

Бабушка пыталась найти Настю, но не знала, где они живут в Самаре. В соцсетях Аня заблокировала её, телефон и адрес сменился. А после произошла трагедия.

В тот день к Ольге пришла соседка и показала на телефоне новости самарского СМИ, где сообщалось о трагедии. Бабушка сразу узнала родную правнучку и после увиденного упала в обморок. Женщина страдает сердечным заболеванием, врачи скорой помощи чудом смогли привести её в чувство. Ольга поехала в Самару давать показания и забирать тело погибшей Настеньки. Об этом узнала и вторая пробабушка, по линии отца Ани, они тоже поехали в Самару.

Далее по словам Ольги все было как в тумане. Они ездили из одного учреждения в другое, общались со следователями, полицейскими и наконец, им отдали тело ребёнка. Настеньку похоронили в Димитровграде, рядом с могилами родителей Ольги и её дочери - мамы Ани. Женщина до сих пор не может отойти от шока, она винит себя за то, что не смогла раньше найти в себе сил и лишить внучку родительских прав, зная какой ей поставлен диагноз и что она делает ночами в ночных клубах. Она очень жалеет, что маленькая Настенька прожила такую короткую и сложную жизнь с нерадивой мамой.

Редакция КП-Самара скорбит по погибшей Насте. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким ребёнка.

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