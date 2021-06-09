«Она хотела её оживить»: в Самаре мать, уронившая дочку с шестого этажа, унесла её тело обратно в квартиру

23-летняя Анна качала тело своей мертвой дочери, будто она все еще жива Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре ужасное ЧП на 3-м проезде, 50б, где мать выбросила свою трёхлетнюю дочь с шестого этажа, обрастает новыми подробностями. Соседи рассказали, что после того, как девочка сорвалась вниз, нерадивая мамаша выбежала к подъезду, подняла с асфальта уже безжизненное тело дочери и занесла его обратно в квартиру.

- После того, как девочка погибла, разбившись об асфальт, через некоторое время выбежала сама мать. Она небрежно подняла мертвую дочь и занесла в подъезд, - рассказывают очевидцы происшествия.

На асфальте на месте смерти малышки кровавое пятно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцы ЖК «Семейный» на пересечении Печерской и Революционной рассказали, что в общедомовом чате появилось видео с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде. По их словам на кадрах видно, что неадекватная девушка спустилась на лифте на улице, забрала ребенка и вернулась в свою квартиру.

- В лифте она качала мертвую дочку, наверное, она хотела ее оживить. Видно, что на пол капает кровь, - рассказала жительница жилого комплекса.

Следы крови в подъезде, в лифте и около съемной квартиры, где Анна жила с дочкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, трагедия произошла около семи часов утра на улице 3-й проезд, 50б в Самаре. 23-летняя Анна Р. пришла под утро с ночного клуба и решила заняться воспитанием своей трехлетней дочери. Горе-мамаша вывесила ребенка из окна шестого этажа, держа ее за маечку. Все это время девочка истошно кричала, что ей страшно и просила свою маму так не делать. В какой-то момент ткань не выдержала и майка порвалась. Трехлетний ребенок разбился насмерть об асфальт прямо перед входом в подъезд многоэтажки.

Сейчас Анну Р., которая приехала в Самару из Димитровграда, задержали, ее опрашивают сотрудники правоохранительных органов. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Сейчас квартира опечатана, мать погибшей девушки дает показания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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