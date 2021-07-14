Что известно о фестивале “Русь. Эпоха объединения 2021”: когда и как пройдет, программа мероприятий

В 2020-м фестиваль проходил в традиционном формате, но в конце сентября Фото: Архив "КП"

Международный этноисторический фестиваль “Русь. Эпоха объединения” начинался в 2003-м году как реконструкция исторической битвы Тимура и Тохтамыша на Кондурче в 1391 году. К 2017-му мероприятие стало разноплановым, обрело насыщенную программу и актуальное по сей день название.

31 мая организаторы объявили, что “Русь. Эпохи объединения 2021” пройдет 25 июля на фестивальной площадке рядом с селом Старый Буян. В его программе - театрализованное представление “Наследник земли русской”, игры “Форт-буян”, мастер-классы ремесленников, фотозоны, ярмарка, интерактивные площадки, соревнования и показательные выступления. Также было заявлено, что вход на фестиваль останется свободным. Однако билет с экскурсией и угощением стоит в 2021 году 1200 руб., а еще за 400 руб. доплаты можно было участвовать в игре форт-буян. Желающие смогут рассчитывать на трансфер из центра Самары.

Эта информация появилась до отмен фестивалей и концертов, связанных с ухудшением эпидемиологической обстановки. В июле группа “Эпохи объединения” В Контакте ничего не сообщала о перспективах проведения мероприятия. Однако анонс сохранился на сайте организаторов. Это позволяет надеяться, что фестиваль все-таки состоится. Кроме того, зимой 2021 “Русь. Эпоха объединения” проходила онлайн. И этот вариант может снова оказаться актуальным, если в регионе сохранится неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

“КП” будет следить за развитием событий и обновлять этот материал по мере поступления свежей информации.

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