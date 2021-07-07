Экс-директора Жигулевского заповедника исключили из "Единой России" после ЧП с погибшим на Волге

Краснобаева исключили из партии, а до этого дважды уволили из заповедника

Бывшего директора Жигулевского заповедника Юрия Краснобаева исключили из "Единой России" после инцидента на Волге, во время которого погиб 32-летний отец семейства. Об этом говорится в сообщении партии.

Ранее Краснобаев был уволен с поста директора заповедника после столкновения катера с лодкой на Волге. На лодке были супруги с маленьким ребенком, в результате происшествия 32-летний отец семейства погиб. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

- За все время, прошедшее после аварии, мы видели исключительно отсутствие у Юрия Краснобаева всяческого желания подумать о своей вине, принести искренние извинения семье погибшего Дениса Безрукова, попытаться хоть как-то продемонстрировать обществу готовность нести ответственность за свои поступки, - отметил секретарь реготделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщалось ранее, уже после увольнения с должности директора Краснобаев вновь вернулся в заповедник на другой должности, но и с нее был уволен.