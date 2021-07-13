«Он разучился говорить»: может ли убийца вдовы банкира Екатерины Пузиковой избежать наказания

Алексей Рясков во время ареста утверждал, что он смертельно болен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала лечить, а потому судить

Не утихают страсти по шекспировской трагедии, разыгравшейся в Самаре. Подозреваемый в убийстве Екатерины Сокирской (Пузиковой), вдовы банкира Дмитрия Пузикова, сразу после ареста попал на больничную койку. Адвокат экс-супруга погибшей — президента городской федерации кикбоксинга Алексея Ряскова, задержанного за расправу над ней, уверен, что он просто не в состоянии общаться со следователями.

Ряскова отправили в изолятор на два месяца 6 июля. Правда, в СИЗО № 1, куда доставили Алексея после заседания, мужчина почти не находился.

— После осмотра медиками в СИЗО его направили в соматическую больницу УФСИН. Еще на судебном заседании при избрании меры пресечения я высказал сомнения, что Алексей способен участвовать в следственных действиях ввиду своего состояния, — рассказывает «КП-Самара» адвокат фигуранта Александр Пименов.

Во время ареста спортсмен, действительно, вел себя странно. Он был в пляжных шортах. Руки и ноги сильно поцарапаны. Рясков постоянно жаловался на головную боль и говорил, что он смертельно болен. При всем при этом, боец подробно описывал последнюю встречу с Екатериной, вспоминал, как ударил ее топором.

Поймали Алексея тоже не при совсем обычных обстоятельствах. Его нашли в заволжском селе Торновое, где он бегал полураздетый и в неадекватном состоянии, стучался к людям в окна, говорил, что его отравили каким-то порошком. Как перебрался за Волгу — Рясков не помнит.

— Я не говорю о том, что у него подорвано психическое здоровье, но во время ареста он, на мой взгляд, не отдавал отчета происходящему и тому, как он может пользоваться своими правами, — продолжает Пименов.

В дальнейшем, общаясь с Рясковым, его защитник увидел, что тот может отвечать лишь на элементарные вопросы, например, поел ли он или поспал. Дать ответ на вопрос, который требует сложной логической цепочки, у него не получалось.

— Он буквально разучился говорить. Я пока не вижу его способности вести диалог. Нужно понять, лечить его или же сразу приступать к следственным действиям. На мой взгляд, этот вопрос открыт. Если он не может самостоятельно участвовать, то нужно человека вылечить, а потом уже приступать к следственным действиям. Закон именно такой порядок предусматривает, — уверен адвокат.

Шансы на свободу есть, но маленькие

В связи с состоянием подозреваемого ему до сих пор не избрали меру пресечения. Заступник Алексея Ряскова уже подал апелляционную жалобу на его арест. Ее сейчас тоже не могут рассмотреть из-за самочувствия кикбоксера.

Люди, которые активно следят за этой остросюжетной историей, гадают — правда ли Рясков может остаться на свободе после жестокого убийства Сокирской-Пузиковой? Девушке пробили голову, как после такого человека могут отпустить?

По словам адвоката АБ «Фортис» Сергея Хальченко, предусмотрено несколько перечней заболеваний, которые могут препятствовать либо содержанию под стражей в СИЗО, либо уже дальнейшему отбытию наказанию в условиях изоляции, в частности, в колонии.

— Эти заболевания относятся к очень тяжелым. Речь идет о случаях, когда человек не может себя обслуживать сам, когда существует угроза его жизни и здоровью, — делится юрист с «Комсомолкой».

Отношения пары развивались стремительно, но закончились разлукой и страшной трагедией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В подобных ситуациях предусмотрено обязательное медобследование, по итогам которого комиссия определяет диагноз и делает рекомендации по принятию решения о более мягкой мере пресечения — домашний арест, подписка о невыезде, запрет каких-либо действий.

— В данном случае, когда расследование только начинается, мы говорим об избрании меры пресечения. Как правило, подобное состояние видно сразу — когда подозреваемого задержали, когда следователи привезли его на арест, — объясняет Хальченко.

Ряскова, как мы знаем, арестовали на два месяца. Видимо, служители Фемиды ничего страшного в его поведении не увидели. Возможно, после жалоб защитника кикбоксера ситуация изменится.

Что же касается дальнейшего хода дела, то и решение по приговору будет приниматься строго исходя из заключений экспертов. Если они выявят у Александра болячки, с которыми за решетку ему нельзя, то он избежит тюрьмы и будет освобожден от наказания.

Маньяков не выпускают, политиков — иногда

К слову, практика освобождения людей из-за болезни не самая распространенная. Это происходит в очень редких случаях. Так, «тольяттинский потрошитель» Олег Рыльков, насиловавший и убивавший детей и женщин в девяностые, активно пытался выйти на волю в 2019 году. Маньяк, отбывающий пожизненный срок, настаивал, что у него «ишемическая болезнь сердца», из-за которой он плохо видит, слышит и вообще тяжело живет. Судьи на жалобы серийного убийцы не повелись и оставили его в «Черном дельфине».

А вот экс-главу Удмуртии Александра Соловьева, получившего 10 лет за взятки, 30 марта 2021 года из-под стражи освободили. И связано это именно с состоянием здоровья.

70-летний политик бы в тяжелом состоянии. Местным ФСИНовцам даже приходилось опровергать новости о его смерти в заключении. Соловьева в итоге передали в семье, а затем доставили в больницу.

Екатерину Сокирскую (Пузикову) кремировали в Нижнем Новгороде, но прощались с ней в Самаре Фото: Алексей САМОРЯДОВ

Что будет с Рясковым, заявлявшим, что жить ему осталось недолго, покажет время. Тело его жертвы — Екатерины Сокирской (Пузиковой) — обнаружили 3 июля в ее квартире на Садовой. За день то этого Алексей распространил в Instagram видео, на котором он признается, что помог любимой избежать ответственности за убийство мужа-банкира

Бизнесмен скончался после отравления в 2012 году. В убийстве обвиняли его вдову. Ее во время долгих судебных баталий дважды признавали виновной, но в итоге освободили и признали потерпевшей.

Отношения с Рясковым у Сокирской — она после выхода на свободу вернула свою девичью фамилию — развивались стремительно, но недолго. Кончилось все тем, что девушка переехала в Краснодар. Правда, Алексей ее не отпускал, а сразу после скандального видео в его соцсетях Екатерина вернулась в Самару, где и состоялась эта роковая встреча со вторым экс-супругом.

Убитую кремировали в Нижнем Новгороде. Расследование преступления продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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