«Почти год мотаемся по чужим углам»: что мешает отремонтировать дом с рухнувшей стеной на Галактионовской в Самаре

Когда в дом с рухнувшей стеной снова смогут вернуться люди - пока неизвестно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Почти год жители домов по ул.Галактионовской, 153, 151 А и 151Б вынуждены мотаться по чужим углам. Жизнь десятков семей резко изменилась 5 сентября 2020 года - тогда у трехэтажного исторического особняка по Галактионовской, 153 внезапно обвалилась одна стена. В результате без крыши над головой остались не только жители пострадавшего дома, но и двух соседних, так как падающая стена повредила газовую трубу и крыши. Люди были вынуждены отправиться во временное жилье маневренного фонда. Кто виноват в ЧП и действительно ли причина обрушения в вырытом прямо под фундаментом котловане, сейчас выясняет Следственный комитет.

Гораздо больше жильцов интересует, когда они смогут вернуться в свои квартиры. Изначально городские власти пообещали, что жители домов №№151А и 151Б смогут сделать это уже в марте, а к лету вернутся в свое жилье и жители второго подъезда дома №153. Однако этого до сих пор не произошло. Более того, работы по реконструкции дома так и не начаты.

- Совсем недавно мы узнали, что муниципальный контракт на проектирование с «Вега-групп» расторгнут, и, по сути, нашим домом никто не занимается, - рассказала журналисту «КП-Самара» жительница пострадавшего дома Снежана Опарина. - И теперь администрация хочет, чтобы мы, жильцы, подписали договор с управляющей компанией, что мы являемся заказчиками проектирования. Мол, затраты на проектирование город оформит как субсидию и нам платить ничего не придется. А если вдруг не получится с субсидией? Тогда что? Нам из своего кармана платить? Почему мэрия сейчас перекладывает это все на нас?

«Нужен протокол»

22 июля в здании департамента городского хозяйства и экологии Самары состоялась встреча чиновников с жителями пострадавшего дома, на которой люди задали чиновникам наболевшие вопросы. Замруководителя управления развития, реконструкции и ремонта Алексей Старостин пояснил, что у муниципалитета действительно был заключен контракт на обследование состояния конструкций здания.

- Уже в марте по итогам этого обследования стало понятно, что здание нужно восстанавливать комплексно, а не по отдельным подъездам, поэтому заселиться жильцам второго подъезда раньше не получится, - сообщил он. - Сейчас разрабатывается проект комплексной реконструкции дома, это большой документ, который должен пройти госэкспертизу. Для того чтобы зайти в экспертизу, управляющая компания, «РЭУ-3», должна выступить техническим заказчиком проекта. А для этого нужен протокол общего собрания жильцов, в котором они наделят «РЭУ-3» соответствующими полномочиями.

Жильцы высказали опасения, что в случаек банкротства управляющей компании расходы на проектирование лягут на них. Однако чиновник заверил, что это не так.

- Жители не будут являться стороной договора, контракт будет заключен между РЭУ-3» и проектной организацией, а затраты компенсирует департамент, - пояснил он. - Но по закону управляющая компания в отношении общего имущества дома имеет право делать только то, что ей поручили жильцы. Вот поэтому и нужен соответствующий протокол.

Новый каркас внутри старых стен

Как рассказал Алексей Старостин, закончить разработку научно-проектной документации по реконструкции дома и получить заключение госэкспертизы планируется уже к сентябрю.

- После этого мы будем понимать объем работ и стоимость восстановления здания, - пояснил чиновник. - А в октябре при планировании бюджета станут понятны источники финансирования и сроки реконструкции.

Представитель компании-проектировщика рассказал, какие именно восстановительные работы предполагаются.

- Первый подъезд будет фактически полностью восстановлен - от фундамента до третьего этажа, фактически появится отдельный монолитный каркас с колоннами и монолитные перекрытия внутри старых стен. При этом мы постараемся сохранить площади квартир, - рассказал проектировщик. - Во втором подъезде работы также потребуются масштабные. Здесь усилим фундамент и контуры стен, демонтируем и заменим на современные перегородки и перекрытия, заменим крышу. Также поменяем в доме все инженерные системы, отопление, электрику, и восстановим исторический, первоначальный облик фасада.

«До сих пор приходят платежки за коммуналку»

Перспектива демонтажа перекрытий вызвала у жителей немалое беспокойство.

- У нас до сих пор хранятся там вещи, - рассказала одна из жительниц дома. - Нам просто некуда их везти: мы жили в трехкомнатной квартире, но сейчас нам предоставили временную «однушку».

Алексей Старостин пообещал, что к сентябрю мэрия постарается найти варианты для хранения вещей, остающихся в пострадавшем доме.

Также жильцы пожаловались на то, что им продолжают приходить платежки за коммунальные услуги. Чиновники мэрии заявили, что платить по ним не надо.

- Пусть приходят, это автоматическая рассылка. Просто не платите по этим счетам. Администрация уже три раза направляла ресурсоснабжающим организациям письма с уведомлениями насчет вашего дома. Если вдруг с вас потребуют долг через суд, мы предоставим все необходимые бумаги, что с сентября 2020 года в этом доме никто не жил.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий

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