«Пыль столбом»: на Галактионовской обрушилась еще одна часть дома с отвалившейся стеной

Над местом обрушения стоит пыль столбом Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре у дома №153 по ул. Галактионовской обрушилась еще одна часть стены. Фотографиями жутковатого зрелища поделились очевидцы в социальных сетях. На снимках видно, что пыль над пострадавшим зданием буквально стоит столбом.

В мэрии журналисту «КП-Самара» рассказали, что ни о какой аварийной ситуации речи не идет – новое обрушение было запланированго заранее.

- Это плановое обрушение в рамках демонтажа нависающего участка стены, - пояснили в городской администрации. – Обрушили часть стены самой пострадавшей квартиры - №5, которая плохо держалась и мешала работам по укреплению фасада. Обрушение проводила подрядная организация совместно с МЧС.

Также в мэрии рассказали, что сейчас рабочие занимаются укреплением фасада здания. После того, как эти работы будут завершены, можно будет открыть движение по ул.Галактионовской в полном объеме, не опасаясь дальнейшего обрушения.

Напомним, ЧП с обрушением стены дома на ул.Галактионовской произошло в начале сентября. Из-за выкопанного в непосредственной близости от фундамента котлована стена дома обрушилась, без крыши над головой осталось более сотни человек. Им было выделено временное жилье из маневренного фонда. Дом – объект культурного наследия, поэтому его решено восстановить. Но сделано это будет не раньше конца 2021 года.