Вместо угарного газа жильцам предлагают пожар: в Самаре не знают, что делать с домом со сдвоенными дымоходами

Сначала газ отключили в 13 квартирах, а потом - во всем доме Фото: Александра БУДАЕВА

63 квартиры – сотни взрослых, стариков и детей – уже восемь месяцев не могут нормально помыться. Им просто отключили газовые колонки, от которых поступала горячая вода. Произошло это еще в ноябре прошлого года, когда от угарного газа едва не погибла целая семья. Завели уголовное дело, в дом №289 по ул.Ново-Садовой пришли специалисты для выяснения причин ЧП. И хотя это были те же люди, что обследовали дом ранее и говорили, что все в порядке, в этот раз они «запели» по-иному: мол, ой, у вас тут один дымоход на две квартиры – так нельзя!

Газ отключили во всем доме. Вообще. Ни помыться, ни даже чайник поставить люди не могли вплоть до января , когда в дело вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн. Все вроде бы засуетились, дали газ в плиты на кухнях, а на ООО «ГК Феникс», сотрудники которого ранее проводило обследование дома, даже возбудили уголовное дело по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Но чем это помогло жителям? Да ничем. Июль подходит к концу, горячей воды в кранах нет до сих пор. Журналистам «КП-Самара» люди пожаловались: с нас, мол, собирают подписи, чтобы газовые колонки вовсе отключить, а в квартирах поставить электрические водонагреватели. Вот только за чей счет? Правильно, за счет самих жильцов.

В ответ на наш запрос в горадминистрации Самары ответили: переход на электрические водонагреватели – лишь один из вариантов решения вопроса.

- Да, на данный момент действительно ведется опрос жителей о готовности к переходу на электронагревательные приборы, - подтвердили чиновники. - Но работы будут проводиться исключительно при согласии жителей данного многоквартирного дома. Потому что установка электрических котлов возможна лишь за счет средств собственников жилья.

Вот только потянет ли электропроводка дома, который был построен в 1958 году сразу 63 электрических водонагревателя? Большой вопрос.

- Сейчас энергоснабжение дома осуществляется по силовому кабелю, который рассчитан на максимальную нагрузку 165 А на каждую из трех фаз. Подключение дополнительной нагрузки может привести к оплавлению изоляции проводов внутридомовой сети и даже к пожару, - прокомментировали ситуацию корреспонденту «КП-Самара» в АО «ССК».

Специалисты компании объясняют: чтобы перевести целый многоквартирный жилой дом на электрические водонагреватели, сначала нужно проверить, в каком состоянии внутридомовые электросети (это компетенция управляющей компании), потом спроектировать новую систему горячего водоснабжения на основе действующих норм и правил и если окажется (а наверняка так оно и будет), что дом будет потреблять гораздо больше электричества, чем сейчас, то управляющей компании придется подавать заявку в АО «ССК» на увеличение мощности для этого дома.

Было ли какое-то обследование электросетей дома – пока доподлинно не известно. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Октябрьского района Самары:

- ООО «ПЖРТ Октябрьского района» инициировало проведение строительно-технической экспертизы, которая подтвердила: хотя в типовом проекте дома есть обособленные дымоходы, фактически их не построили. Эксперты пришли к выводу о том, что нельзя, чтобы к одному дымоходу были присоединены два газовых водонагревателя. Использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов также невозможно.

В мае 2021 года специализированная компания ООО «Компания Чистый воздух» провела еще одно обследование дымоходов и вентиляционных каналов дома. В результате выяснили, что обособленные дымоходы построить невозможно, для этого необходимо изменить всю существующую систему дымоотведения с проведением переустройств во всех квартирах и на чердаке.

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