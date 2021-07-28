10 переоцененных достопримечательностей Самары и Самарской области

Каменная Чаша - источник доходов для экскурсоводов из села Ширяево Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарская область — щедрый на красоты регион, и десятки ее уголков заслуживают внимания туристов и местных, и приезжих. Но если быть до конца честным, случается такое, что вдохновленные велеречивыми описаниями путешественники находят на месте не совсем то, что себе успели напредставлять. Некоторые достопримечательности вовсе не стоят того, чтобы ехать ради них за 150 км. или даже доставать фотоаппарат. Чтобы составить список из десяти перехваленных с точки зрения туризма мест Самарской области и Самары, «Комсомолка» обратилась к трем экспертам. Алексей Авдейчев, фотограф, автор блога о путешествиях по Самарской области

Смотровая площадка на горе Стрельной. Мне непонятен ажиотаж вокруг этой вершины Жигулёвских гор, причем даже не самой высокой, как думают многие. Да, вид оттуда открывается хороший, но из-за того, что на Стрельной несколько лет назад соорудили металлическую тропу, с которой не свернуть ни вправо, ни влево, посмотреть можно только в сторону Тольятти. А повернете голову в сторону Самары - увидите лишь плотный ряд деревьев поблизости.

Вершина находится на территории заповедника, где вмешательство в природу должно быть минимальным. При этом на вершину проложили асфальтовую дорогу и за деньги пускают только автобусы и людей с личным автотранспортом. Руководство заповедника реально считает, что велосипедисты и пешие туристы принесут больший вред экологии, чем их тропа и транспорт на горючем топливе? А придете пешком — вас просто не пустят.

Жигулевские горы тянутся вдоль правого берега Волги на многие километры, есть немало вершин, на которые можно забраться бесплатно или заплатив рублей 50 за путевку в национальный парк. И если вы, как и я, любите путешествовать на велосипеде или пешком, рекомендую забраться на Молодецкий и Усинские курганы, посмотреть на природу с вершины Верблюда, Поповой, Белой, Могутовой гор. Они хоть и ниже, но виды открываются с них ничуть не хуже.

Все фото со смотровой площадки горы Стрельной похожи друг на друга Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Урочище Каменная Чаша и Никольский родник на Самарской Луке. Родников в Самарской области много, но почему-то особой популярностью пользуется тот, что в Каменной Чаше. До него пешком далеко идти, чем пользуются гиды в селе Ширяево: они возят туда группы людей за деньги. Каких-то потрясающих видов вы там не увидите, а вот комары вряд ли дадут расслабиться. Еще мне не понятна традиция каждый родник делать "святым".

Бункер Сталина в Самаре является обязательной частью программы большинства обзорных экскурсий по городу. Но смотреть там особо нечего, да и по своему прямому назначению бункер никогда и никем не использовался. Единственный интересный объект — кабинет с фальшьдверями, но только вряд ли он стоит 37-метрового спуска и последующего подъема по лестнице (лифт есть, но только для сотрудников). Межуровневые комнатки не наполнены чем-то интересным, а часть из них вовсе закрыта. Лучше посмотреть на макет бункера в музее пожарного дела: он более наглядно дает понять, как тот устроен.

Егор Коршунов, основатель Центра туризма «Луч»

«Городок барсуков» на Бахиловой поляне, рядом с администрацией «Жигулевского заповедника» явно не оправдывает ожиданий. Хотя бы потому, что застать барсуков на месте сложно — то они спят в своих домиках, то их просто нет.

Легенды легендами, а выглядит Ведьмино озеро так себе Фото: Архив "КП"

Ведьмино озеро у села Бахилово — тоже непонятная для меня достопримечательность. Что там делать? Допустим, прогуляться вокруг. Хорошо, а дальше-то что? Для сравнения — Голубое озеро в Сергиевском районе, тоже небольшое. У него есть внятная история, еще одно озеро и интересная гора поблизости, санаторий «Сергиевские минеральные воды». А еще оно не в пример красивее Ведьминого.

Водопады Самарской области. Надо учесть, что едва ли не все они появились вследствие деятельности человека. Да они, в основном, и не водопады, а водокапы. Что в Гурьевском овраге, что Девичьи слезы в Рачейском бору — это водокапы. Если их сразу воспринимать в этом качестве, они наверное не разочаруют. Но за настоящими водопадами надо ехать в другие регионы.

Приют для животных «Дом Айболита» у Жигулевска — неоднозначное место. С одной стороны там выхаживают зверей, которых ранили браконьеры или который пострадали по другим причинам. После лечения их, по идее, должны отпускать. Здесь же непонятно, всегда ли животных оправданно оставляют в неволе. Приют работает отчасти как зоопарк, туда привозят детей, чтобы показать им бедных волков, косуль, орлов. Я не вижу в этом ничего хорошего.

Юлия Белкина, путешественница

Падовский карьер. Стал популярен из-за эффектного озера и цвета воды, что хорошо выглядит на снимках в Инстаграм. Но по сути это заброшенный промышленные участок, вокруг никакой инфраструктуры, техника, много мусора. Получается, что в Инстаграм все красиво, люди выбирают такие ракурсы, а на деле за кадром остается помойка, неудобные подъезды и отсутствие исторической, культурной и любой другой ценности.

Замок Гарибальди очень медленно обрастает развлекательной инфраструктурой вокруг, причем внутрь зайти нельзя Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Замок Гарибальди. Новодел для привлечения туристов. Работает как магнит, но так ли это интересно и красиво, как выглядит на фото? Вокруг там, кстати, прекрасная природа. Можно, конечно, заехать к замку, но только если это не конечная и не единственная ваша цель.

Музей Самара Космическая. Пользовался популярностью у иностранных туристов во время чемпионата, но после посещения, насколько мне известно, оставлял многих в недоумении: а где все интересное, «и это все»? Громкое название — скудная экспозиция. Интересен только за счет того, что организован в ракете, но на нее можно посмотреть и со стороны, музей посещать совсем не обязательно.

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