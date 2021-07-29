В четыре утра за ногу стащил с дивана из-за немытой тарелки: многодетного обвиняют в истязании сыновей

Во всех своих бедах мужчина винит соседей Фото: Соцсети

Сергею Калинину 35 лет, за плечами – многочисленные судимости за вымогательство, грабежи и воровство. В этом году мужчина вновь оказался под следствием – на сей раз за издевательство над своей семьей. Впрочем, сам он считает, что ничего «такого» не сделал.

«Папа пил и становился злой»

У Сергея и Екатерины трое детей. Старший – Леша (имена детей изменены. Прим.автора) – ребенок Екатерины от первого брака, ему сейчас 15 лет, подростку частенько доставалось от отчима, потому что пытался защищать мать.

Среднему сыну Мише сейчас восемь. Мальчик не хотел говорить о папе плохо, но во время следствия смущенно признавал: «Папа становился злой, когда выпьет, ругался с мамой».

На деле же «ругался» - это, пожалуй, мягко сказано. По версии следствия, супруги регулярно дрались на глазах у детей – так Екатерина предположительно даже получила рассечение брови.

Сергей и Екатерина, по словам мужчины, знакомы с 14 лет Фото: Соцсети

В октябре прошлого года, как выяснили следователи, Сергей пришел домой под утро пьяный. Увидев в раковине грязную тарелку, взъярился, но выплеснуть негодование на домочадцев в 4 часа утра было сложно – все спали. Тогда он подошел к дивану, на котором лежал Миша, за ногу стащил его на пол, приподнял над поверхностью и бросил головой вниз. После чего приказал немедленно помыть посуду.

До уголовного дела Сергея довело нападение на собственную жену. По версии следствия, он начал ее душить в тот момент, когда она держала на руках младшего сына. Старший, Леша, как только начался очередной скандал, позвонил в полицию, - возможно, это и спасло его мать. Стражи порядка появились как раз вовремя и разняли супругов.

- Обвинение ему предъявлено сразу по нескольким статьям: истязание, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию детей, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Куйбышевского района Самары Игорь Рябов.

Сергей Калинин сейчас лишен родительских прав Фото: Соцсети

«Оговорили со всех сторон»

Сергей Калинин виноватым себя не считает:

- То, что я «дал леща» сыну, который в 13 лет домой пьяный пришел, - это не истязание, - заявил он на судебном заседании. – Да он вообще не мой сын! Я, когда вышел, ему уже 2 года было, но я все равно помогал его воспитывать!

По мнению Сергея, его жена, с которой они дружат с 14 лет, написала на него заявление в полицию под давлением органов опеки – чтобы ее не лишили родительских прав за злоупотребление алкоголем.

А органы опеки на него «взъелись» из-за того, что считали его пьяницей:

- Они как ни придут, я либо выпимши, либо с похмелья, - признался он корреспонденту «КП-Самара». – Я все думал: как так получается? Откуда они знают, когда приезжать? А потом мне честно сказали, что им сообщали об этом.

Подсудимый выступил против того, чтобы его фотографировали за решеткой Фото: Александра БУДАЕВА

В итоге во всех своих бедах Сергей Калинин винит соседей. Живут они в соседнем подъезде, но их детская граничит с детской Калининых. Соседи, по его словам, не раз приходили ругаться на крики, громкую музыку и игру с мячом в квартире, а потом начали вызывать органы опеки и полицию. Вот соседи-то, по мнению Калинина, и придумали всю эту историю с истязанием и прочими «грехами», которых на самом деле не было.

Суд может всех удивить

Адвокат Сергея Калинина, Вячеслав Братцев, в разговоре с корреспондентом «КП-Самара» отметил, что столь серьезное обвинение, какое предъявлено его подзащитному, доказать будет нелегко, и многое будет зависеть от показаний, которые дадут в суде потерпевшие и свидетели (среди которых – жена и дети Калинина).

На первое заседание никто из них не явился, поэтому в процессе решали только вопрос о продлении меры пресечения подсудимому.

В обстоятельствах уголовного дела разбирается Куйбышевский районный суд Самары Фото: Александра БУДАЕВА

Гособвинитель Игорь Рябов просил продлить арест на три месяца, а Калинин – отпустить его под домашний арест:

- Я с ума схожу в этой клетке шестиместной. Тем более, что я не совершал, того, что мне приписали, - заверил он судью.

- У подсудимого есть постоянное место жительства в трехкомнатной квартире у бабушки, которая нуждается в уходе, и которой он помогал до того, как его арестовали, - заявил в суде Вячеслав Братцев. – Скрываться он не намерен, условия домашнего ареста будет исполнять неукоснительно.

Суд, однако посчитал неверным выпускать сейчас Калинина из СИЗО, и арест продлил. Разбираться в этом деле по существу начнут уже в августе.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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