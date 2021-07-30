«Она нелюдимая «готка», а он примерный семьянин»: в селе, где подполковник полиции зарезал девочку, не верят в их интимную связь

В деревне судачат: мог ли полицейский спать с 15-летней девочкой? Фото: СОЦСЕТИ

Село в 20 километрах от Самары с романтичным названием Петра Дубрава совсем небольшое – официально зарегистрировано около семи тысяч жителей, но из-за близости к областному центру жизнь тут не размеренная сельская. Рядом с коттеджами стоят многоэтажки, оживленные дороги, маршрутки. Однако люди все же знают своих, весть о страшном преступлении вмиг облетела все село: подполковник полиции арестован – зарезал девчушку и бросил тело на дороге…. А потом и того страшнее: неужели мужчину и школьницу связывали отношения?

«Будто и разговаривать не умела»

Лизе Г (имя изменено) было всего 15 лет. Она перешла в 9 класс, увлекалась музыкой, но соседи не могут сказать про нее – «обычная девочка».

- Молчаливая такая, одевалась во все темное, как это говорят – готка. С нами не говорила никогда, будто и говорить вовсе не умела. Опустит голову, буркнет что-то и уходит, - охотно обсуждают трагедию с корреспондентом «КП»-Самара» соседки подростка.

Здесь жила убитая девочка Фото: Вячеслав СОРОКИН

- Ну, хотела выделиться из толпы, да и судьба у нее несладкая, - говорит жительница дома на ул Комунаров Галина. - Мать умерла, когда девчушка во второй класс ходила. Жила с папой и теткой – сестрой отца. Не знаю, что там говорят, ругались они, нет ли. Все всегда тихо было в этой семье. При нас не конфликтовали, ни в каких ссорах не участвовали. Сестры часто к ему приезжали, помогали. Сейчас вот хлопочут, снова похороны ….

Отец убитой девочки строитель, в последнее время работал на частном объекте, дома появлялся редко. Застать его сейчас дома тоже не удалось.

- Лиза жаловалась на отца, мол, не понимает, ссорились они, - рассказывает подруга убитой девочки.

Мужчина был примерным семьянином Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В школе Лиза училась средне, бывали и «двойки». Рисовала, увлекалась, как многие девочки ее возраста, аниме. Да, еще часто ездила по магазинам. Подружки удивлялись, откуда столько денег у подростка из небогатой семьи.

Соседские мальчишки предполагают: может парень ее «спонсировал»?

- Мы слышали, что у нее был постоянный парень. У него имя нерусское какое-то, он школу давно закончил, мы его лично не знаем.

«Образцовая семья, дом- полная чаша»

Подозреваемого в убийстве Лизы нашли по горячим следам в тот же день 29 июля – по показаниям случайных свидетелей и следам от машины.

Антону Б. 42 года – подполковник полиции, отец теперь уже троих детей (недавно родился второй сын, дочери 15, а средний мальчик учился в параллельном классе с убитой).

- Образцовая семья, дом - полная чаша, все при погонах, - рассказывают соседи задержанного. – Про него, что могу сказать – спокойный, уверенный такой. И жена у него в органах, да теща его и пристроила туда видимо. Дознавательницей всю жизнь проработала….

- Хороший мужик Антон, помогал, когда попросишь, ни одного грубого слова не слышал. Не могу поверить, что он убил, да еще и в сплетни эти, что интим у него с этой девочкой был, - рассказывает житель дома Анатолий.

По службе – ни одного взыскания. Правда теперь, по информации ГУ МВД по региону, его уже уволили по дискредитирующим обстоятельствам.

А тут нашли тело убитой девочки Фото: Вячеслав СОРОКИН

Гнев, «любовь» или защита сына?

Что же толкнуло мужчину на тяжкое преступление? Как признался сам Антон на допросе, девочка вывела его из себя после случайного ДТП на дороге.

- Настаивает, что сбил ее нечаянно, она начала кричать. Тогда он решил замести следы и убил ее. Потом понял, что натворил и скрылся с места преступления, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

О том, что причиной ткой гнева могли стать интимные отношения многодетного отца и подростка, заговорили сразу же.

- Жена беременная была, а девчонка то непростая. Все может быть сегодня, нечему тут удивляться, - говорит соседка девочки.

- Скорее не он с ней был, а его сын. Может она шантажировала чем, а он решил разобраться, - предполагают сельские мальчишки, знакомые с Лизой.

Это дом, где живет полицейский с семьей Фото: Вячеслав СОРОКИН

Не поддерживают версию об интимной связи задержанного и убитой и в следственном комитете.

- Информация об их близких отношениях не соответствует действительности, - официально заявили в СУ СК по региону.

В ближайшее время Антону Б. изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела по факту «Убийство» еще только началось.

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