Светлый ребенок, настоящее солнышко: в страшном ДТП в Турции погибла 15-летняя танцовщица

2 августа девочка должна была вылететь домой вместе со своей сестрой Фото: соцсети

30 мая Алена М. (имя девочки изменено) из небольшого села под Самарой отпраздновала свой день рождения. Девочке исполнилось 15 лет. Красавица, умница, Аленой гордилась вся семья. Она успевала и учиться, и танцами заниматься – таланта и огня в ней было столько, что людей к девочке буквально тянуло.

Вечером 2 августа Алены не стало. Она попала в аварию в Турции вместе со своей старшей сестрой Настей, с которой в июле они вместе поехали на отдых.

Алена погибла, Настя - в больнице Фото: Соцсети

Автобус забрал туристов из отелей в небольшом прибрежном городке под названием Конаклы, вез их в аэропорт Антальи. Еще до того, как выехали на трассу, водитель заметил, что с одним из колес что-то не так. «Поколдовал» над ним немного, двинулись в путь. Но, видимо, проблема так и не была решена, потому что на приличной скорости автобус вдруг вынесло прямо на ограждение, которое разделяло полосы движения, а потом – на встречку. Автобус перевернулся, перегородил движение. Внутри были 22 человека. Трое туристов погибли, среди них – Алена. Еще 9 человек, в том числе Настя, сейчас в больнице.

Мама и папа девочек сегодня собираются вылететь в Турцию.

- Вылет ночным рейсом, - сообщила корреспонденту «КП-Самара» Татьяна М. – Алена погибла, Настя в тяжелом состоянии, больше я пока ничего не знаю.

В родном селе, где все друг друга знают, уже сейчас – неофициальный траур:

- Мой внук учился вместе с Настей. Как узнал, очень расстроился. Да что уж там, мы все горюем, это страшная трагедия, - поделилась с журналистами Галина Владимировна.

Автобус вез туристов в аэропорт Антальи Фото: Соцсети

— Алена - светлый ребенок, настоящее солнышко. Она занималась в хореографической студии, очень талантливая. Вместе с сестрой с отдыха они публиковали фотографии. Трудно поверить, что ее больше нет. Мы все молимся за ее сестру, — говорит подруга погибшей Светлана (имя изменено).

«Комсомолка» приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших. Мы продолжаем следить за развитием событий.

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