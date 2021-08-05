Как отметят День строителя в Самаре 2021: онлайн челлендж и замаскированные корпоративы

В Самарской области строитель - чрезвычайно востребованная профессия Фото: Архив "КП"

День строителя в России отмечают во второе воскресенье августа, то есть в 2021 году ему досталось 8-е число. В Самаре этот праздник не всегда сопровождался народными гуляниями. Но в 2018-м чествование строителей проходило на «Самара Арене», еще не остывшей от матчей ЧМ. А два года назад праздник стал поводом для проведения насыщенного архитектурного фестиваля в Струковском саду. И тогда оказалось, что дата может быть интересна не только представителям отрасли.

В августе 2021-го в Самарской области не приходится рассчитывать на массовые мероприятия. Более того, в регионе запрещены корпоративные вечеринки. Но это не значит, что День строителя в Самаре пройдет незаметно. Профильное министерство организует в честь праздника семейный онлайн челлендж в соцсетях. Его участникам предлагают разместить рассказ о любом знакомом строителе, добавив фото, видео, рисунок или мини-сюжет с хештегами #ястроитель63 и #деньстроителявсамаре2021. После подведения итогов 15 августа самые интересные рассказы будут опубликованы в соцсетях министерства строительства, а их авторы получат благодарственные письма и памятные подарки.

Кроме того, похоже, что у представителей профессии все-таки будет шанс собраться под одной крышей. Ресторан «Максимилианс» намерен провести 7 августа вечеринку, которая формально не будет считаться корпоративом, но заведение зовет на нее именно строителей и намекает на особую развлекательную программу.

Наконец, ко Всероссийскому Дню строителя приурочен финал конкурса «Строймастер» — он состоится в Москве, но среди прочих участвовать в нем будут мастера из Самарской области.

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