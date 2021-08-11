Забег отменен, массовый праздник невозможен: будут ли отмечать День физкультурника в Самаре 2021

Похоже, взрослым самарцам придется устраивать себе День физкультурника в индивидуальном порядке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

День физкультурника отмечают в России во вторую субботу последнего летнего месяца — она в этом году приходится на 14 августа. В Самаре текущим летом, несмотря на ограничения, связанные с распространением ковида, спортивные мероприятия иногда не отменяют, но корректируют их формат согласно эпидемиологической обстановке в регионе. Так, например, футбольные матчи проводились при ограниченном количестве зрителей на стадионе, а благотворительный забег «Достигая цели» на День железнодорожника можно было пробежать поодиночке и в удобное время. Все это оставляло надежду, что День физкультурника 2021 в Самаре все-таки будет, тем более, что событие предполагалось незаурядным. Анонс обещал, что территория вокруг «Солидарность Арены» наполнится площадками со спортивными активностями и концертно-развлекательной программой. На самом стадионе должны были состояться соревнования по различным видам спорта, в которых могли бы принять участие гости праздника. А в финале Дня физкультурника 2021 планировался забег «Огни Самары» по ночным улицам вокруг «Солидарность Арены».

Однако команда Volgaman, занимавшаяся в том числе «Огнями Самары», 8 августа сообщила о том, что все их мероприятия массовые мероприятия в городе отменены. И альтернативных способов организовать забег на День физкультурника предложено не было. О появлении спортивно-развлекательного городка вокруг стадиона речь сейчас идти не может. А Фитнес-клубы и спортзалы тоже вряд ли станут широко праздновать из-за запрета на корпоративные вечеринки в Самарской области.

По состоянию на 11 августа единственное мероприятие, которое предложило министерство спорта Самарской области к празднику, - это конкурс рисунков «90 лет ГТО» для детей 6-15 лет. Его участникам нужно загрузить в срок до 15 августа подписанные работы в соответствующий альбом ВКонтакте.

Таким образом День физкультурника в Самаре в 2021-м отметят более, чем скромно. В случае появления более актуальной информации «Комсомолка» дополнит материал.

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Работы на объекте близятся к завершению

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