Как пройдет День железнодорожника в Самаре 1 августа 2021

Раньше День железнодорожника в Самаре отмечали так Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самара — крупный транспортный узел, здесь находится управление «Куйбышевской железной дороги», обслуживающей железнодорожную инфраструктуру всего Среднего Поволжья. Поэтому День железнодорожника в регионе принято было отмечать на широкую ногу. Например, в 2015 году на площади Куйбышева в честь праздника выступали для самарцев «Би-2», Тамара Гвердцители, IOWA, Нюша, Serebro, Дмитрий Маликов и другие звезды. И, конечно, такие концерты могли наблюдать не только представители отрасли.

Однако в 2021-м году в Самарской области сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, из-за которой массовые культурные мероприятия были отменены или перенесены на будущий год. Очевидно, что на масштабные концерты рассчитывать не приходится. Кроме того, с 20 июля в регионе под запретом оказались корпоративы, ровно как и работа танцплощадок и фан-зон. А значит в 2021-м у железнодорожников официально собраться не получится даже узким кругом представителей профессии.

Ресурс «Гудок» сообщил, что День железнодорожника 1 августа 2021 году пройдет по всей России в безопасном, дистанционном формате. И даже традиционный благотворительный забег «Достигая цели!» состоится в формате онлайн. Сайт Russiarunning рассказывает подробнее об особенностях организации соревнования. Забег будет проходить в период с 1 по 8 августа. Участникам следует в любой из дней пробежать одну из трех условленных дистанций, зафиксировав результат беговым гаджетом, заполнить финишную форму и отправить ее по электронной почте. После 12 августа в ответ придет стартовый пакет с фирменной экипировкой и медалью.

Других мероприятий в честь Дня железнодорожника 2021, хотя бы отдаленно напоминающих массовые, в Самаре пока не предвидится. Однако в случае появления изменений в анонсах, «Комсомолка» обновит этот материал.

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