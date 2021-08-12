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Общество12 августа 2021 13:00

Дело подполковника Нещадимова вернули в Самарский областной суд

Ранее занимал пост замначальника полиции Куйбышевского района Самары, пока в 2018 году его не задержали за взятку
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Иван Нещадимов считает, что его подставили, чтобы насолить его старшему брату Вадиму

Иван Нещадимов считает, что его подставили, чтобы насолить его старшему брату Вадиму

Фото: Александра БУДАЕВА

Шестой кассационный суд вернул уголовное дело Ивана Нещадимова в апелляционную инстанцию. Мотивировка пока не совсем ясна, но на сегодняшнем заседании Нещадимов и его адвокаты указали на множество нарушений, которые были допущены следствием и судом и, по их мнению, ставят под сомнение законность и объективность приговора.

Ивана Нещадимова в 2018 году задержали по подозрению в получении взятки. Заявление в ФСБ на него написал директор ООО «Самарастройснаб» (ООО «ССС») Андрей Епишов: якобы подчиненные Нещадимова по его приказу то и дело тормозили КамАЗы с песком по надуманным поводам, и фирма терпела убытки.

В суде подполковник полиции заявил: дело сфабриковано, но насолить «чекисты» хотели даже не ему самому, а его брату – Вадиму Нещадимову, который когда-то не пошел с ними на контакт.

Так это или нет, никто, конечно же, никогда не узнает. Но доводы, которые приводил сегодня Нещадимов в доказательство своей версии, весьма красноречивы:

- Мой телефон поставили на прослушку с 23 июля, а заявление на меня написали только 31 числа – получается, кто-то заранее знал, что так и будет? – говорил Иван Нещадимов сегодня во время заседания. – Деньги и смывы с рук во время задержания упаковывали в белые почтовые конверты, а эксперты получили темно-серые конверты – как так вышло?

Также Нещадимов еще во время заседаний в Самарском районном суде обращал внимание на то, что физически не мог положить 200 тысяч рублей, которые якобы получил в качестве взятки, в левый карман своих шорт – просто потому что левая рука у него была сломана и закована в гипс.

Какой именно из доводов Ивана Нащадимова и его защитников показался Шестому кассационному суду наиболее веским, пока не ясно. Но дело вернули на рассмотрение в апелляционную инстанцию – Самарский областной суд.

Впрочем, ранее областники решение районных коллег признавали законным и обоснованным. Сможет ли в этот раз Иван Нещадимов доказать свою невиновность или все же уедет в колонию строгого режима, покажет время.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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