С Кабацкой в Хорошенькое, потом к Поганому: 10 маршрутов Самарской области с особым смыслом

Бывает, важны только начало и конец пути. Источник фото: коллаж на основе скриншота сервиса Яндекс.Карты

Ехать из точки А в точку Б - звучит скучно. А вот отправиться из условного Темного Леса в Светлый луч - совсем другое дело! И у жителей губернии есть прекрасные возможности осуществить такие путешествия.

«Комсомолка» вдохновилась исследованиями Яндекса, взяла на вооружение свой материал о забавных топонимах Самарской области и составила несколько собственных маршрутов, в которых названия начальных и конечных точек будто бы пытаются сказать о чем-то важном.

Пос. Жареный Бугор - СДТ Холодок. От экстремально горячего поселка до садового товарищества со спасительным названием Холодок меньше часа езды на автомобиле. Вот бы в мире погоды все было так же просто!

Гора Барсук - гора Верблюд. Барсук затаился в Красноглинском районе Самары. Верблюд устроился с видом на Царев Курган. Добраться от одной горы с животным именем до другой гораздо быстрее будет по воде.

Лысая гора - Лысая гора. Хорошая возможность сделать ремейк «Иронии судьбы», про туристов-походников, перепутавших горы в Самарской области. 83 километра пути через три города и ГЭС отделяют две непохожие, но все же Лысые горы. И горе тому, кто перепутает горы.

Село Мусорка - село Чистовка. Больше 2400 граждан Самарской области проживают в Мусорке. В то время, как в селе Чистовка Челно-Вершинского района - всего лишь около 300 человек. Зато Чистовка на самой окраине региона, а от Мусорки не так уж далеко до Тольятти.

Гора Кабацкая - село Хорошенькое - озеро Поганое. От Хорошенького села до Поганого озера ехать и ехать. Кстати, поганых озер в Самарской области официально несколько, и они почему-то, в основном, в Безенчукском районе.

Как вариант, можно отправиться в село Хорошенькое, побывав на Кабацкой горе. Главное, чтобы не закончилось Поганым.

Пос. Береза - пос. Дубки - деревня Сосенка. От Березы до Сосенки — 130 км, но это если ехать через Дубки.

Темный лес - пос. Просвет - пос. Светлый луч. Темный лес в Самарской области находится рядом с Дубками. Если идти на Просвет, то это на юг. А Светлый ЛУч - к северу. В общем, есть хороший шанс выбраться.

Пос. Власть Труда - пос. Любовь Труда. В Самарской области есть Власть Труда, а есть Любовь Труда…Даже страшно представить, что еще может сделать труд с человеком. Суровая правда и в том, что Любовь Труда очень далеко, найти ее гораздо сложнее, чем Власть, а еще она крохотная.

Пос. Подъем-Михайловка - пос. Ровно-Владимировка. Самый короткий и честный маршрут в нашем списке. Поднимаетесь у Подъем-Михайловки — и через несколько минут вы на равнине у Ровно-Владимировки.

Село Кабановка - р. Свинуха. Кабановка в Кинель-Черкасском районе стоит на речке Козловке. Немного обидно, что им не быть вместе со Свинухой возле Новокуйбышевска - у нее еще Большое Лебяжье озеро в соседях.

Придумали маршрут смешнее? Предлагайте в комментариях!

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