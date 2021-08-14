«Каждую минуту я думаю о долбаных деньгах»: жена экс-главы СОФЖИ рассказала о финансовом крахе, который постиг их семью

Мязитова обвинили в многомиллионных махинациях, но в чьих карманах осели эти деньги? Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Семья Мязитовых многим знакома в Самарской области. Наталья – бывший журналист, пиарщик, Реналь – талантливый управленец. В 2013 году Реналь возгласил Самарский областной фонд жилья и ипотеки, а осенью прошлого года был приговорен к 6 годам колонии за сделки от имени СОФЖИ, которые суд признал незаконными.

По версии следствия, он «попилил» 59 млн рублей с директором ООО «СК «Евроальянс» Евгением Вагнером, проведя по контрактам снос военного городка, который к тому моменту был уже демонтирован, а потом еще и заключил от лица СОФЖИ экономически невыгодные сделки, из-за которых, по версии следствия, область потеряла здания и земельные участки на сумму более 400 млн рублей.

Во время судов Мязитов обращал внимание на то, что единолично такие решения принимать не мог – все сделки обсуждались и одобрялись вышестоящим начальством, плюс долго и нудно проверяли многочисленными юристами. Почему виноватым он один остался?

У семейной пары есть двое детей, квартира в ипотеке и старенькая иномарка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Более того, ущерба на самом деле нет! – заявила на днях Наталья Мязитова. – СОФЖИ сейчас активно пользуется плодами тех сделок, которые мой муж якобы совершил незаконно. Где справедливость?

Справедливости семейная чета пыталась найти в апелляционной инстанции, но там обвинительный приговор оставили без изменений. Недавно подали кассационную жалобу – но дату заседания по ней еще не назначили.

Тем временем, с учетом тех долгих месяцев, что Реналь Мязитов провел в СИЗО, он уже получил право подать ходатайство об УДО. Что он и сделал. Однако шансы, что его прошение удовлетворят – крайне малы. Потому что суд, конечно же спросит: а штраф в 200 тысяч рублей, которые вам суд назначил, вы выплатили? Нет? Ну, тогда простите, извините, сидите.

- Ему вменяют многомиллионный ущерб, но у нас нет этих денег, - рассказывает Наталья Мязитова. – Зато есть квартира в ипотеке и двое детей.

Наталья не знает, как "выкупить" мужа из мест лишения свободы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По словам женщины, она получает 35 тысяч рублей в месяц, 25 из них отдает за кредит, школу, садик и коммуналку. На оставшиеся 10 живет с двумя детьми и собирает передачки мужу в колонию.

- Я представила в суд все справки, практически вывернула карманы, а судья заявила: «Штраф и так небольшой», - рассказала Наталья Мязитова недавно друзьям в соцсетях. – Что значит «небольшой»? Если я улыбаюсь на фото, это не значит, что мне не больно! Это не значит, что я каждую минуту не думаю о долбанных деньгах и о том, как бы так жить и как «выкупить» собственного мужа из тюрьмы! Этот штраф для нас – катастрофа!

Тем не менее, случается, что и суды выносят неожиданные решения. Ходатайство об условно-досрочном освобождении Реналя Мязитова будет рассматривать Куйбышевский районный суд.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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