В списке пропавших без вести после столкновения катера и теплохода на Волге известные самарские диджеи

Дмитрий Ашаев выступал в ночных клубах Самары Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре 14 августа произошла трагедия на Волге – столкнулись катер и теплоход. Уже несколь дней не известна судьба людей с маломерного судна, которые после столкновения пропали без вести. Как сообщает новостной портал ГородНСК, на борту катера находились известные самарские диджеи.

Павел Майский помимо музыки занимался фитнесом Фото: СОЦСЕТИ

Среди пропавших после столкновения, Павел (Майский) Юдин, Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов и Евгений Савинов. Павел и Дмитрий были известными в Самаре диджеями, которые выступали в различных ночных клубах города. Станислав также занимался музыкой и воспитывал дочь.

У Станислава Кривоносова осталась маленькая дочь

Напомним, ЧП на акватории Волга произошло около половины десятого вечера в субботу. По словам экипажа теплохода, катер на большой скорости врезался в баржу. В результате маломерное судно и все, кто был на нем, скрылись под водой. В настоящее время водолазный отряд продолжает поиски пропавших мужчин, а также ищут затонувший катер.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.