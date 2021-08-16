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Происшествия16 августа 2021 14:37

В списке пропавших без вести после столкновения катера и теплохода на Волге известные самарские диджеи

ЧП произошло вечером 14 августа 2021 года в районе Рождественской Воложки
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Дмитрий Ашаев выступал в ночных клубах Самары

Дмитрий Ашаев выступал в ночных клубах Самары

Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре 14 августа произошла трагедия на Волге – столкнулись катер и теплоход. Уже несколь дней не известна судьба людей с маломерного судна, которые после столкновения пропали без вести. Как сообщает новостной портал ГородНСК, на борту катера находились известные самарские диджеи.

Павел Майский помимо музыки занимался фитнесом

Павел Майский помимо музыки занимался фитнесом

Фото: СОЦСЕТИ

Среди пропавших после столкновения, Павел (Майский) Юдин, Дмитрий Ашаев, Станислав Кривоносов и Евгений Савинов. Павел и Дмитрий были известными в Самаре диджеями, которые выступали в различных ночных клубах города. Станислав также занимался музыкой и воспитывал дочь.

У Станислава Кривоносова осталась маленькая дочь

У Станислава Кривоносова осталась маленькая дочь

Напомним, ЧП на акватории Волга произошло около половины десятого вечера в субботу. По словам экипажа теплохода, катер на большой скорости врезался в баржу. В результате маломерное судно и все, кто был на нем, скрылись под водой. В настоящее время водолазный отряд продолжает поиски пропавших мужчин, а также ищут затонувший катер.

Следственным отделом было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта). Следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.