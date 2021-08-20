Ее никто не видел уже давно: в Самаре пропала молодая мать, которая оставила дочь в соцприюте

Полиция не смогла найти девушку Фото: Соцсети

Маленькая Лена (имя девочки изменено) не видела маму Настю уже 49 дней. Девочка периодически плачет ночами, вопросительно спрашивает у окружающих: «Ма?» и то и дело поглядывает на дверь: вдруг прямо сейчас случится чудо и мама вернется. Но вот уже полтора месяца Лена находится в детдоме, и мама не торопится ее забирать.

- Работа у нее неподходящая для воспитания детей, - рассказывают корреспонденту «КП-Самара» знакомые девушки, намекая на то, что та работает в эскорте. – Она и раньше пропадала. Оставляла дочку знакомым иногда на сутки, но чаще – на 2-3 дня.

Так в конце июня Лена оказалась у малознакомой няни. Настя привела ее вроде бы на несколько часов, а сама пропала на 3 дня. Трубки не брала, на сообщения не отвечала. Увидев блудную мать на пороге, няня буквально взяла ее и ребенка за руки и отвела в центр помощи детям «Ты не одна»: мол, если у тебя какие-то проблемы, то есть специалисты, которые помогут их решить, а на чужих людей негоже полуторагодовалого ребенка бросать.

Няня рассказала сотрудникам центра, что мама девочки зарабатывает на жизнь проституцией Фото: скриншот

Но Настя этот подарок судьбы восприняла своеобразно: оставила дочь в Центре без всяких документов и была такова. Вечером, поняв, что горе-мать не вернется, туда вызвали полицию.

Девочку забрали сначала в больницу на обследование, потом в детский дом. Корреспонденту «КП-Самара» в органах опеки рассказали, что Настя через какое-то время появилась, ей объяснили, что от нее требуется, чтобы забрать дочь… после чего она опять исчезла.

С тех пор прошло почти 2 месяца.

Малышка очень скучает по маме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Судя по всему, ни Настя, ни ее мама забирать Леночку из детдома не собираются. Настя, видимо, гуляет в свое удовольствие пуще прежнего, - говорят знакомые девушки.

Однако вот что странно: в последний раз в соцсети девушка заходила еще в конце июля. На звонки и сообщения не отвечает. Корреспондент «КП-Самара» пыталась связаться с девушкой, в ответ – молчание.

Не получилось найти ее и у полиции:

- В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры по установлению местонахождения матери, - сообщили в облМВД. - Малолетняя девочка находится в одном из домов ребенка города Самары.

В последний раз Настя была онлайн в июле Фото: скриншот

Еще в июле редакция «КП-Самара» спросила полицию о том, проводится ли проверка по сообщению о том, что девушка может заниматься проституцией, но в пресс-службе ведомства на этот вопрос не ответили.

Между тем 8 июня в Самаре погибла 3-летняя девочка, мама которой – 23-летняя Анна Р. - не стеснялась говорить знакомым о том, что зарабатывает на жизнь, продавая себя. Уголовное дело по данному факту, как ранее сообщали силовики «Комсомолке», также не возбуждено, а значит, «хозяева» Анны Р. продолжают получать стабильный заработок, используя таких, как она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Боялась сутенера и хотела спасти дочь: зачем молодая мама в Самаре оставила ребенка с незнакомцами

Возможно, таким образом она пытается уберечь дочь от страшной расправы (подробности)

Эскорт материнству не помеха: после трех недель отсутствия самарчанка решила забрать дочь из приюта

Три недели назад она бросила девочку среди незнакомых людей и пропала (подробности)

В Самаре девушка убила свою трехлетнюю дочку, уронив ее с шестого этажа

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии (подробности)