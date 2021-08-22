«Огненный уик-энд», пробки и дефицит воды: что наделала адская жара 21-22 августа в Самарской области

Самарцы в соцсетях выкладывают фото термометров, которые едва справляются с нагрузкой

21-22 августа в Самарской области царила поистине адская жара – столбики термометров поднимались до отметки в +50 градусов. Аномальное тепло натворило в регионе немало бед.

В Борском и Кинельском районах бушуют страшные пожары Фото: соцсети

Жара, сильный ветер и обилие сухой травы стали причинами страшных лесных пожаров в Борском и Кинельском районах. Возгорание началось 21 августа около села Гвардейцы, однако очень быстро огонь распространился на нацпарк Бузулукский бор и на другие села. Пламя охватило огромные площади в Борском и Кинельском районах, по свидетельствам очевидцев почти полностью сгорело село Немчанка, огонь подобрался к Борскому, пос. Комсомольский, Тургеневка, Покровка, Павловка и др. Пожар тушат уже более полутысячи человек, в том числе подключились военные, авиация и пожарные поезда, но пока совладать с пламенем не удается.

Огонь уже уничтожил дома в нескольких селах. Фото: Мария ШЕСТЕРИКОВА

Из-за пожаров временно приостановили движение поездов между Оренбургом и Москвой, пока сообщается о трех задержанных поездах. Некоторые трассы также перекрыты, движение затруднено. Всего только за одни сутки в регионе пожарным пришлось тушить 49 природных пожаров.

В субботу жертвами адской жары стали сотни автомобилистов и их семей, застрявшие в пробке на трассе М-5 под Тольятти, на подъезде к Зеленовке. Здесь во время ремонта загорелась фура, из-за этого на трассе образовалась огромная пробка. Люди были вынуждены провести на жаре в раскаленных салонах авто по пять часов. Многие ехали с детьми, за время ожидания у них закончилась вода и пробка превратилась в настоящий ад.

Люди застряли в многочасовой пробке на жаре на трассе М-5 Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Непросто пришлось в такую жару людям с хроническими заболеваниями, особенно- сердечникам.

- В эти выходные у нас был настоящий бум вызовов к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, - поделился с журналистом «КП-Самара» фельдшер скорой помощи.

Термометры не справлялись с нагрузкой. Фото: соцсети

Неожиданной жертвой аномальной жары стали самарские термометры – столбики поднялись настолько высоко, что на многих измерительных приборах просто не хватало делений для того, чтобы правильно показать температуру. В соцсетях самарцы делились фотографиям, на которых столбик термометра подошел к отметке в 50 градусов или даже превысил ее.

В магазинах в субботу 21 августа горожане буквально смели с прилавков питьевую воду. Очевидцы сообщали, что не нашли в магазинах ни обычной, ни газированной минералки, ни больших пятилитровых бутылей. Продавцы объяснили это тем, что поставки не успевают за спросом. Однако сейчас ситуация нормализовалась.

Страдающая от жажды собака чуть не утонула в фонтане. Фото: соцсети

Еще одной жертвой адской жары чуть было не стала большая черная собака. Ночью она, мучимая жаждой, забралась в фонтан на ул.Осипенко, однако выбраться самостоятельно не смогла – чаша фонтана оказалась слишком глубока. Животное провело в фонтане три часа и уже обессилело, когда ему на помощь пришли местные алкоголики. Они достали животное и отпустили его на волю.