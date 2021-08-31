Деньги были повсюду: как спецназ и наркополиция задержали самарского депутата и его друзей

Сейчас в суде допрашивают друзей, которые были присутствовали при обыске в квартире Фото: Александра БУДАЕВА

- Воспитанный, галантный, вежливый, честный. В гости со своей колбасой и сыром всегда приходил, - так рассказывала о своем друге Денисе Штейне свидетель Алиса В. – Он и наркотики – нет, такого быть не может. Он же карьеру депутата строил!

Тем не менее, факт остается фактом: 27 ноября депутата Штейна, его девушку Екатерину и двух друзей - Никиту и Алису - «повязал» спецназ и наркополиция. При обыске в квартире нашли 311 граммов мефедрона. Часть была щедро рассыпана на варочной поверхности на кухне, часть была упакована в свертки и распихана по пакетам и одежде. Свертки нашли даже в шкафчике в детской.

К удивлению всех собравшихся, Денис Штейн заявил, что наркотики принадлежат ему.

- Через несколько дней мы встретились, и я спросил у него, правда ли это, - вспоминал сегодня Никита. - Он ответил, что нет. Но «она беременна».

Друзья имеют в виду Катю - девушку опального депутата, с которой они к тому моменту встречались пару недель. Сейчас пара распалась. Впрочем, и членство Штейна в «Единой России» тоже приостановлено. Вся его жизнь сейчас как будто на паузе, и в какую сторону она двинется дальше, зависит от того, поверит ли суд, что депутат приторговывал наркотиками.

Денис Штейни взял вину на себя, но сейчас склоняется к иной версии произошедшего Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по уже озвученным в суде показаниям, вполне может быть, что опера в ноябре прошлого года шли «брать» не Штейна, а его девушку Катю. На прошлом заседании об этом говорили понятые. Они же вспоминали: по всей квартире повсюду были деньги, купюры разного номинала лежали среди бумаг, документов и просто в самых неожиданных местах.

Интересно, что обыск вовсе не у Штейна дома, а в квартире его девушки Кати на ул.Советской Армии в Самаре. Причем ни сам молодой человек, ни его друзья в тот вечер туда не планировали ехать:

- Изначально мы приехали в гости к Денису знакомиться с его новой девушкой, - вспоминала в суде Алиса. – Потом должны были поехать ко мне домой, но в машине у этой Кати чуть ли не истерика началась – вот надо ей домой, и чтобы Денис с ней поднялся. И все тут. Он извинился перед нами и предложил ненадолго подняться с ними, раз уж такое дело.

В квартире Кати Алиса сразу пошла искать зарядку, чтоб включить свой смартфон, а Никита – на балкон, чтобы позвонить родителям. Встретились на кухне-гостиной, где на варочной поверхности уже был рассыпан мефедрон.

- Мефедрон лежал на плите, рядом - 50-рублевая купюра, - рассказывал сегодня в суде Никита. - Я не задавал вопросов, увидел наркотик – взял и употребил. Я думал, что он Катин.

Так это или нет, сейчас разбирается суд. Следствие пришло к выводу, что наркотики в Катину квартире принес Штейн, но его друзья утверждают, что это не так, и даже пакет, из которого опера достали крупную партию мефедрона, никто из них не видел.

Что по этому поводу думает сама хозяйка квартиры, пока не ясно. Показания она будет давать 8 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прятали товар в детской: в Самаре депутата и его знакомую задержали по подозрению в торговле наркотиками

При обыске у них нашли 311 граммов «синтетики», следователи уже возбудили уголовное дело (подробности)

«Я лично двоих людей до полусмерти забивал»: депутат рассказал, что могло на самом деле стать причиной его ареста

Денис Штейн в соцсетях уверяет: его подставили, причем он точно знает, кто и за что (подробности)

Взял вину на себя, чтобы спасти нерожденного ребенка? Зачем депутат Штейн присвоил наркотики

Друзья и родственники Дениса Штейна из Самары утверждают, что он сделал глупость, пытаясь поступить по-рыцарски (подробности)