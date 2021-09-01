«Получим материнский капитал и заживем»: в Самарской области органы опеки не отдали дочку «парню по вызову»

Девочка полтора года провела в приюте, а когда для нее нашлась приемная семья, вдруг объявился ее биологический отец Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Она – многократно судимая молодая женщина, которая сейчас отбывает очередное наказание за нападение на человека «по-пьяни». За ее плечами кражи, угрозы, заведомо ложный донос и убийство. Он – обычный работяга с зарплатой в 15 тысяч рублей, трудовым днем от зари до зари и патологической верностью своей жене. Его фото выложено на сайте знакомств в качестве «парня по вызову». Эти двое – биологические родители полуторагодовалой Лили (имя ребенка изменено), и они собираются забрать свою дочь из семьи опекунов, которые забрали ее из дома малютки, где малышка провела полтора года.

«Лилю я увидела на сайте, где размещались фотографии детей, оставшихся без попечения родителей. Взгляд зацепился за имя – такое же, как у меня. Потом я посмотрела в грустные большущие глазищи и поняла, что хочу забрать именно эту малышку, - Лилия-старшая живет в Сызрани, у них с мужем трое детей. В июне они забрали под опеку Лилю из Пензенской области.

В органах опеки им сказали, что девочка почти с самого рождения живет в доме малютки, и родители ее судьбой не интересуются. Собственно и некому: мать – в колонии, отец – неизвестен (в свидетельстве о рождении стоял прочерк).

Но едва Лиля обосновалась в Сызрани, как в город приехал Иван Е. – ее биологический отец со всеми документами на ребенка.

Иван отрицает, что имеет какое-либо отношение к этому аккаунту Фото: Скриншот сайта

- Нам с Тамарой не отдавали ее под разными предлогами: то дом малютки на карантин закрыт, то в нашей квартире нет подходящих условий для ребенка, - рассказывал корреспонденту «КП-Самара» Иван. – Но в колонии она родила мне сына, мы расписались, я оформил все документы на дочь, заберу ее, а как жена выйдет, мы получим материнский капитал и, наконец, заживем.

Лилия-старшая пришла в ужас от таких перспектив: это сейчас им дочь нужна, а как деньги получат, что они с ней сделают? Она обратилась за помощью в СМИ, органы опеки и общественникам.

Самарские органы опеки посоветовали Ивану не подвергать стрессу ребенка, а сперва познакомиться с дочкой в присутствии опекунов, к которым она уже привыкла. Иван согласился, встретился с Лилей трижды, потом пописал документ, из которого следует, что он не против ее проживания в семье опекунов. Уехал. А через 4 часа передумал и заявил, что за дочкой скоро вернется.

Тут уже к делу подключились общественники – в Пензенскую область отправились уполномоченный по правам ребенка в Самарской области, помощник депутата Губернской Думы и главы двух благотворительных фондов – «Радость» и «ЕВИТА»

Опекуны хотят, чтобы девочка официально стала членом их большой и дружной семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Мы выяснили следующее: он сам прописан у друга, которого, по собственному признанию, «еле уговорил себя прописать», проживает на съемном жилье. Вопрос: где будет прописан ребенок? – рассказывает исполнительный директор фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест. - Работает он с 7 утра до 9 вечера, получает 15 тысяч рублей. Хватит ли этих денег на жизнь? Вряд ли. Кто будет сидеть с ребенком? Он говорит – то соседи, то мама, то сестра. Соседи с ним не общаются, мать живет в селе в Самарской области в доме без удобств и тянет сына-инвалида, сестра сама лишена родительских прав за пьянство.

По итогам поездки общественники подготовили письмо в минсоцразвития о том, что девочку нецелесообразно сейчас передавать биологическому отцу. И это при том, что мать малышки из колонии еще не вышла – соседи ждут этого дня с ужасом.

В сентябре в Сызрани начинаются суды, на которых будет решаться вопрос о лишении биологических папы и мамы Лили родительских прав. На время судебных разбирательств малышка останется с опекунами – такое решение вчера приняла комиссия по опеке Сызрани.

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