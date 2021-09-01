В Самарской области из-за замора рыбы в следующем году ее может не быть

Специалист Института экологии Волжского бассейна РАН Сергей Саксонов рассказал, какие последствия для экосистемы в Волге будет иметь сложившаяся в этом году ситуация с замором рыбы. Массовая гибель обитателей водоема была связана с высокими температурами, обильным цветением сине-зеленых водорослей в теплой воде, достаточно загрязненной соединениями фосфора и азота. Они попадают в воду в первую очередь из бытовых стоков и являются хорошей кормовой базой для токсичных водорослей. Виновата и поистине аномальная жара. Из-за всех этих факторов количество кислорода в Волге снизилось и рыба, а также многие другие микроорганизмы просто начали умирать.

- Конечно, это будет иметь и долгие отложенные последствия, - считает Станислав Саксонов. - Системы будут стараться выравняться, заполнить пустоту, но минимум пять лет мы будет ощущать некий "демографический провал". Лишь спустя это время можно будет оценить, что и как заполнило "яму". Совсем без последствий подобная беда пройти не может.

Ученый рассказал, что причиной сложившейся ситуации стала вся совокупность факторов. Невозможно выделить главный: это и загрязнение Волги, отсутствие очистных сооружений современного типа, которые пока еще строятся. Высокие температуры послужили катализатором - причем на всем протяжении реки, уже давно превратившейся в комплекс водохранилищ.

- Конечно, страдают все живые существа. все обитатели экосистемы. Стоит понимать, что большая часть отмерших живых существ даже не выбрасывается на берег, а ложится на дно, способствуя заиливанию русла, обмелению реки - и дальнейшим проблемам. Все эти вопросы нужно решать комплексно. Мы видим, как умирает рыба, но гибнут также придонные растения и жители водоемов, страдает птица, лишившаяся кормовой базы. А трупики рыб, которые поедают птицы и млекопитающие, могут стать источником заразы, которая затем распространится по всему ареалу обитания видов, - отмечает Станислав Саксонов.

К сожалению, пока что нет однозначных способов борьбы с сине-зелеными водорослями. В регионе предлагают убирать их механически и отправлять на переработку, но имеющийся способ слишком медленный, а сделать процесс быстрее - дорого.

Пока же рыбакам видимо остается лишь грустить, понимая, что в следующем году улов у них будет гораздо более скудным. Напомним, что в Самарской области находили выбросившимися на берег сомов, осетровых - в частности, царскую стерлядь, которую благодаря ежегодному выпусканию в реку мальков уже рассчитывали убирать из Красной книги.