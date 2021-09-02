«Прокурорский сынок думает, что ему все позволено?» В Самаре двух пенсионеров судят за нападение на подростка

Двух пенсионеров обвиняют в нанесении побоев подростку Фото: Александра БУДАЕВА

«Прокурорский сынок, думает, что ему все позволено? А я 17 лет я больнице проработала, видела, какие травмы от таких пистолетов бывают! А если бы в глаз попали кому?», - еще до начала судебного заседания в коридоре мирового суда идет бурное обсуждение событий годовой давности.

2 августа прошлого года во дворе дома №65 по ул.Пензенской «сцепились» между собой подростки и пенсионеры. Поводом стал игрушечный пистолет, из которого подростки вроде как стреляли на детской площадке. Взрослые отобрали игрушку у мальчика, а позже выяснилось, что его родители работают в прокуратуре.

- Вечером гуляла с внучкой во дворе. Сидела на лавочке, а она играла со своим другом, - вспоминала уже в зале суда Наталья Петрюк. – Вдруг я заметила, что в них какой-то мальчик из-за машины стреляет. Дети сказали, что этот мальчик «палит по ним» камушками у и уже «попадал» в них. Я, конечно, подошла к нему. Он заявил, что не стрелял, и вообще у него пистолета нет. Но я заметила, что он лежит под машиной, которая припаркована рядом, подняла игрушку и пошла к подъезду.

Вот тут-то и начинается самое интересное. Наталья Петрюк утверждает, что мальчик вел себя агрессивно, бросался на нее, пытался силой отобрать игрушку, хотя она сразу ему сказала: позвони родителям, пусть выйдут, отдам им.

Фроловская утверждает, что ее сына душили

- Он кричал, что три года тхэквондо занимался, и любит бить людей. Все это безобразие увидел наш сосед Вячеслав Одиноков, попытался собой закрыть меня от нападок мальчика. А тот повис у меня на руке и кричал другу снимать это все на видео. А потом какая-то женщина прибежала и сначала ударила Вячеслава, потом вцепилась мне в волосы: выдрала клок, порвала воротник кофты, толкнула так, что я чуть не упала, - вспоминала Наталья Петрюк.

У Ольги Фроловской – той самой женщины, которая вцепилась в волосы пенсионерке, другая версия:

- У меня был отпуск, поэтому я была дома. Вдруг мне позвонила знакомая и сказала быстрее бежать во двор, потому что с моим сыном что-то случилось, - рассказывала Фроловская ранее корреспонденту «КП-Самара». – Я бросилась туда со всех ног и успела как раз вовремя: пожилой мужчина душил моего сына. Я кинулась на него, чтобы оттащить от Андрея, а в это время пожилая женщина толкнула его на угол подъезда так, что он ударился головой. Да, я схватила ее за то, что попалось под руку – за волосы, но так она хватала моего ребенка за горло и толкала! Я защищала сына!

За все содеянное Фроловскую уже наказали: из прокуратуры уволили, за побои, нанесенные пенсионерам, оштрафовали на пять тысяч рублей. Но даже после этого женщина продолжала писать жалобы во все инстанции: это что же получается? Любой взрослый может применить силу к чужому ребенку и ничего ему за это не будет?

Экс-прокуроршу уже осудили за нанесение побоев пенсионерам

Так и получилось, что Наталья Петрюк и Вячеслав Одиноков тоже оказались на скамье подсудимых за нанесение побоев сыну Фроловской.

Интересно, что когда суд рассматривал дело экс-прокурорши, ей было отказано в допросе дополнительных свидетелей: суд выслушал Фроловскую, Петрюк и Одинокова, просмотрел видеозаписи, которые были в материалах дела, после чего вынес решение.

По делам Петрюк и Одинокова (их судят отдельно) сейчас активно допрашивают соседей, которые утверждают, что были вблизи конфликта, однако помнят лишь то, как мальчик «наскакивал» на пенсионеров, а те якобы лишь «защищались».

Впрочем, пока не все свидетели допрошены, выводы делать рано. Заседания по обоим делам отложили из-за отсутствия в городе еще одного человека, который предположительно видел, как было дело. Какие показания даст он, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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