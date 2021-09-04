Освобождал место для сына: уголовное дело о лжечернобыльцах в Самаре могло начаться с обычной мести сослуживцу

Пожилые люди тяжело переживали, когда их обвинили в мошенничестве, писали жалобы, открытые письма, - но все без толку Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Конец дружбы

Олег и Евгений вместе служили в летном отряде самарского завода. Олег был командиром, Евгений – одним из наиболее опытных пилотов. В какой-то момент на завод устроился сын Олега – тоже летчик. И хотел бы отец его на место попрестижнее назначить, но авторитет Евгения был слишком велик, и сместить его так просто не получалось.

Начались мелкие дрязги, ссоры, взаимные претензии. Казалось бы, время шло, Олег сменил место работы, но когда представился случай отомстить, он его не упустил. Разумеется, доказательств этому нет. Но среда летчиков насчитывает не так много народу, так что все знают друг про друга все. Или почти все.

Судя по всему, Олег узнал, что несколько лет назад Евгений каким-то образом получил удостоверения ликвидатора аварии на Чернобыльской атомной станции, хотя в те края никогда не летал, да и в 80-е вообще на их предприятии не работал.

Олег шепнул «кому следует» об аферисте. Но с чекистами шутки оказались плохи. Не только Евгений, но и десятки других заводчан попали под уголовное преследование - полетные листы, по которым их направляли в Украину, были уничтожены, вся деятельность заводчан на зараженной территории - засекречена, а большинство из тех, чьи авторитетные показания подтвердили бы факт полетов - умерли.

Даже показаний руководства завода следователям и судам не кажется достаточным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Так в Самарской области началось масштабное «расследование» о лжечернобыльцах.

Олег к тому моменту, может, и был бы рад забрать свои слова обратно, но не мог. Иначе вопросы возникали к нему: почему раньше о возможном мошенничестве не донес?

Невинная жертва?

Александр Кириченко тоже попал в жернова правосудия. На завод он устроился в начале 80-х году, в Украину летал часто, 1986 год не стал исключением. Куйбышев (так с 1935 по 1991 гг называлась Самара) - Брянск - Киев - Жуляны или Овруч - этот привычный маршрут мужчина с легкостью показывает на карте. А потом переворачивает лист, и демонстрирует «лепестки», которыми разлеталась радиация от Чернобыльской АЭС. Почти весь их маршрут - в зоне поражения. Карта эта была опубликована в 2008 году по результатам исследований ООН.

- Об аварии тогда никто не говорил, действовал режим строжайшей секретности, но дозиметры «орали» так, что, в общем, было все понятно, - вспоминает Кириченко. - Туда везли груз - двигатели, бочки какие-то. Оттуда - людей, они были испуганы, растеряны, из вещей у них было только то, что можно было в руках унести. У некоторых и вовсе ничего не было.

Александр Кириченко (крайний слева) признан виновным в мошенничестве, с него взыскивают более 20 млн рублей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

По возвращении в Куйбышев, как вспоминает летчик, самолеты обрабатывали специальным раствором - дезактивировали. Экипажу такого внимания не досталось, и вскоре здоровье молодых мужчин - им было по 20-30 лет - начало давать сбой.

Кириченко начал падать в обмороки, «забарахлило» сердце, скакало давление. В 90-е он уволился с завода, прошел полное медобследование, по итогам которого ему дали 3 группу инвалидности, а позже и 2-ю. Бессрочно.

В октябре 2018 года Кириченко задержали «чекисты», обвинили его в мошенничестве: мол, в 30-километровую зону отчуждения никогда не летал, а льготы получает, у реактора не стоял, а удостоверение ликвидатора аварии на ЧАЭС оформил - неправильно это, наверняка все дело в обмане и злоупотреблении доверием.

- Вот только следствие не смогло объяснить, когда, как и при каких обстоятельствах я «обманул» руководство завода «Прогресс», Главное управление труда, да еще и целую медкомиссию, - рассказал Александр Кириченко корреспонденту «КП-Самара». - В деле нет оригиналов документов, сотрудники, работавшие в то время, в суде объясняли, что все законно и по правилам, но на все это никто не обратил внимания.

В 2019 году Кириченко признали мошенником, и сейчас минсоцдемографии через суд взыскивает с него 12 млн рублей, которые он, по мнению чиновников, незаконно получил в виде пенсии и льгот за 20 с лишним лет.

Олег Сухинин не смог доказать в суде, что принимал участие в эвакуации людей после аварии на Чернобыльской АЭС Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Масштабы бедствия

В суде по делу Кириченко выступал и Олег. В 80-е на заводе он не работал (пришел туда только в середине 90-х), но твердо заявил: от их предприятия в зону Чернобыльской катастрофы никто не летал.

Интересно, что при этом подпись, очень похожая на подпись Олега, стоит на документах, которые в 90-е завод отправлял в Главное управление труда, чтобы оформить удостоверения ликвидаторов своим летчикам. Подлинность этой подписи в суде не исследовалась, но, как рассказал корреспонденту «КП-Самара» еще один «лжечернобылец» Олег Сухинин, летчики за свой счет провели экспертизу, чтобы доказать, что Олег эти документы видел и удостоверял правдивость изложенных в них сведений. Из этого следует, что он совершил преступление либо в 90-е, предоставив в Главное управление труда недостоверные сведения, либо в наши дни, давая в судах ложнообличительные показания по десяткам одинаковых дел против бывших коллег. Однако следователи до сих пор отказываются проверять Олега на предмет лжесвидетельствования.

- При этом интересно, что уголовные дела возбуждались выборочно, - Кириченко показывает список членов экипажа, который предположительно завод направлял в Главное управление труда. - Этот умер, этот осужден, а вот этот - жив-здоров, торгует автозапчастями в Самаре, но его следователи якобы найти не смогли.

Анатолий Шульпин дважды доказал свою невиновность, сейчас его судят в третий раз Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Всего в Самарской области по материалам ФСБ было возбуждено около сотни уголовных дел против «лжечернобыльцев», три десятка из них рассыпались на стадии следствия, более 60 - дошли до судов. Приговоры почти по всем – обвинительные. Многие старики признавали вину, соглашались со всем, что им вменяло следствие, отдавали государству свои деньги. Некоторые из них вскоре после этого умирали.

На данный момент на всю Самарскую область есть только один оправдательный приговор. Но самарская система правосудия не может допустить того, чтобы следствие публично обвинили в ошибке, ведь тогда и остальные приговоры могут пересмотреть по каким-либо вновь открывшимся обстоятельствам. Поэтому сейчас бывшего летчика Анатолия Шульпина судят в третий раз все по тому же обвинению и все в том же Промышленном районном суде Самары. Сейчас гособвинение пытается доказать, что совсем недавно пенсионер каким-то нечестным образом добыл из Украины справку от Главного архива министерства обороны Украины о том, что он действительно был в зоне поражения радиацией. По делу назначена экспертиза, когда будут готовы ее результаты, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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