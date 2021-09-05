Призрак в окне и чудесное возвращение иконы: чем удивит село Рождествено туристов

К сожалению, исторические здания, которыми гости села могли бы любоваться, со временем ветшают Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В разное время в этих краях побывали императрица Екатерина II, царедворцы Орловы, знаменитый художник Иван Шишкин и певец Федор Шаляпин. Жители села участвовали в восстании Стеньки Разина, строили церковь и работали на винокуренном заводе. Эти места радуют взгляд красотой и скрывают немало тайн и легенд. Местные жители рассказали «Комсомолке» о селе Рождествено о былях и небылях, которые передаются у них из уст в уста.

Дом с привидением

Самарская Лука во времена Екатерины II была самым настоящим лакомым кусочком – богатейшие лесные угодья, пашни, леса, луга, рыба, зверьё. И браться Орловы давно знали об этом. Когда Екатерина II путешествовала по Волге в 1767 году, то подарила Самарскую Луку братьям Орловым. По общей договоренности Рождествено оказалось во владении Владимира Орлова, после которого оно перешло его старшей дочери - Екатерине Новосильцевой.

Деревянная пожарная каланча пожарной части временами выглядит устрашающе Фото: Альберт ДЗЕНЬ

По легенде, она начала строить в Рождествено дом с мезонином, вложила в него все свои знания, всю свою любовь. Говорят, что она так любила этот особняк, что ее душа осталась привязана к нему и после смерти. Силуэт женщины в белом платье – «дамы в белом» - периодически видят дети и взрослые. Последний из случаев, причем, был и в наше время – призрак предположительно охраняет дом от чужаков.

Реальность, увы, гораздо прозаичнее: Екатерина Новосильцева в этом здании не жила, даже ясно, бывала ли она внутри. Но строил дом в стиле классицизма придворный архитектор Коринфский, поэтому когда-то он был действительно красив.

Сейчас здание сильно обветшало, но еще недавно было жилым. И на верхнем этаже обитала семья, состоявшая из престарелой мамы и ее сына. Так как у женщины были проблемы с памятью и ориентацией в пространстве, то сын, уходя из дома, запирал ее. А она стояла в окне в длинной белой ночной рубашке и ждала его. Отсюда и слухи про привидение.

Храм Рождества Христова в свое время дал название селу, он был построен в 1843 году Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Чудесное спасение иконы

Храм Рождества Христова в свое время дал название селу - Рождествено. Храм был построен в 1843 году, но в советские годы священника расстреляли, иконы сожгли на костре, а сам храм выполнял какую угодно роль – зернохранилища, спортзала, клуба, даже тира, - но не религиозного учреждения.

Возрождение храма началось в 90-е годы, сейчас там уже восстановили колокольню и купол, поменяли окна и двери, расписали своды внутри.

- Когда открывали храм, люди стали приносить сюда иконы, которые у них хранились дома, - вспоминает настоятель храма протоиерей Виктор Прокудин. – Одну из них нашли еще в 80-е годы. Дети купались в речке и в камышах увидели икону «Успение Пресвятой Богородицы». Один из мальчиков принес ее домой. Его мама икону положила с дровами в сарай. А мама другого ребенка, который тоже видел, как нашли икону, во сне услышала: «Шура, возьми меня к себе домой». Она проснулась, стала размышлять, с чем это связано. Забрала икону к себе в дом, а через какое-то время тот сарай, куда икону положили изначально, сгорел. Сейчас «Успение Пресвятой Богородицы» у нас в храме очень почитаема.

Возрождение храма началось в 90-е годы, сейчас там уже восстановили колокольню и купол, поменяли окна и двери, расписали своды внутри Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Возвращение иконы

Когда храм еще только начинали восстанавливать, на деревянных дверях висел старый амбарный замок. Никакой охраны или сигнализации не было.

- Прихожу я как-то, а тут все двери нараспашку, все иконы пропали. Для нас это было очень страшно, - признается протоиерей Виктор Прокудин. – Я обратился в милицию, там обещали помочь. Прошло примерно 2 недели, вдруг ко мне кто-то посреди ночи в окно стучится. Выглядываю – стоит мужик рядом с санками, там что-то в тряпки завернутое лежит. Он говорит: «Батюшка, я вам иконы привез». Я удивился: «Откуда?» Он ответил, что не знает, ему просто сказали их привезти.

Когда развернули тряпки, оказалось, что там не только похищенные иконы, но и несколько других, которых до этого в храме не было. Поговаривали, что человек, который иконы украл, умер. Но кто был тот мужик, который вернул их в храм, и откуда они у него – до сих пор доподлинно не известно.

В Рождествено в 1907 году построили водонапорную башню в необычном для этих мест псевдоготическом стиле Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Жители Рождествено расскажут туристам немало других интереснейших историй. К сожалению, исторические здания, которыми гости села могли бы любоваться, со временем ветшают. Все дело в том, что Рождествено расположено на землях, которые относятся к национальному парку «Самарская Лука», поэтому там ничего нельзя ни строить, ни перестраивать. Как ранее сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн, для таких населенных пунктов до конца года, возможно, будет проработан особый регламент, который облегчит жизнь местных жителей и позволит вдохнуть жизнь в ветшающие постройки.

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