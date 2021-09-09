«Не знаю, что это был за порошок »: любовница депутата Штейна рассказала правду о наркотиках

Пара распалась вскоре после того, как в квартире девушки нашли крупную партию мефедрона Фото: Соцсети

Роман Екатерины с самарским депутатом Денисом Штейном был бурным и, увы, непродолжительным. Разрушили их возможное семейное счастье… наркотики.

Как рассказала сегодня в суде Екатерина, с Денисом они познакомились в середине ноября и уже на второй день после знакомства решили съехаться. Правда, довольно своеобразно: к своей возлюбленной депутат приезжал под покровом ночи после того, как она уложит свою дочь спать. Девочке на тот момент было уже 6 лет. Она спала с мамой кровати, а Денис – на диване.

- Как-то он заявил, что у него были сложные переговоры, достал пакетик со светлым камушком внутри, карточкой его измельчил. Я подумала, что это наркотик, хотя сама никогда не употребляла, - вспоминала молодая мать. – Вообще-то я считаю, что каждый человек в праве себя губить, как хочет, пару раз я видела, как он употреблял наркотики. Но в тот вечер я сказала это убрать, потому что ребенок в доме.

Во время обыска Денис Штейн заявил, что наркотики принадлежат ему Фото: Предоставлено "Комсомолке"

27 ноября прошлого года, это была пятница, дочь Екатерины из школы забрал папа. Сама Екатерина уехала к Денису домой, там молодые люди выпивали, знакомились с его друзьями - в общем, весело проводили время. А потом девушка вспомнила, что после 8 вечера должна отогнать машину в ремонт.

Денис позвонил какому-то другу, тот забрал всю компанию гуляк от его дома, привез на квартиру к Екатерине на ул.Советской Армии, а ее машину – в сервис.

Там же, на ул.Советской Армии, Дениса с Екатериной и двух их гостей «накрыли» полицейские. Как ранее рассказывали понятые и опера, задерживать ехали Екатерину – по оперативной информации, именно она приторговывала наркотиками. Но при обыске все пошло не по плану, и Денис вдруг заявил, что порошок, рассыпанный на варочной поверхности, - его.

Почти все свидетели по делу уже допрошены Фото: Александра БУДАЕВА

Этой версии Екатерина и придерживается в суде, на заседание, где ее допрашивали, она пришла с адвокатом.

- Не знаю, чей это был порошок, когда я вышла из туалета, он уже был там, - заявила она. – Потом приехали полицейские, были люди в масках и с оружием. Потом в моей кофте нашли наркотики, а тут я офигела, мне стало плохо. Денис достал свое удостоверение депутата.

Вскоре после этого пара распалась, Дениса арестовали, предъявили ему обвинение в покушении на сбыт крупной партии мефедрона и отправили под суд. Ему грозит длительный срок лишения свободы. Друзья депутата уверяют: он взял вину на себя, потому что думал, будто его возлюбленная беременна. Впрочем, Екатерина это отрицает.

Кому поверит суд, узнаем уже скоро, большинство свидетелей по делу уже допрошены.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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