Салют на день города в Самаре 2021: показываем суперфейерверк, прогремевший над Волгой

Красота разноцветных всплесков огня в небе завораживала Фото: Альберт ДЗЕНЬ

12 сентября 2021 года Самары праздновала 435 лет со дня своего основания (хотя есть версия, что город, на самом деле, на пару веков старше).

Чем порадовали горожан в этот день? Власти попытались «разбить» одно массовое гуляние на множество локальных – по микрорайонам. Тем не менее, львиная доля народа хлынула в центр города. На набережной их ждали развлечения, конкурсы и дегустации, а на площади Куйбышева, где обычно организуют концерт, - выставка ретро-автомобилей и сельскохозяйственная ярмарка.

Последняя надежда была на салют. В этом году его запускали с двух барж прямо посреди Волги. Народ рванул в центр… но опоздал.

Многие самарцы пропустили салют, потому что ждали его в 22.00 Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- В чем дело? Всегда же в 10 вечера было? – недоумевали одни.

- Вышли из трамвая на полпути, чтобы хоть что-то увидеть, - негодовали другие.

Как же так вышло? Все дело в том, что из-за коронавирусных ограничений даже программа празднования Дня города до последнего не обнародовалась. А о том, что салют будет в 21.00, власти сообщили… днем 12 сентября, когда народ уже вовсю гулял и не особо заглядывал в соцсети.

Громовые раскаты от залпов было слышно даже в так называемых спальных районах города Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Между тем, фейерверк был хорош: красота разноцветных всплесков огня в небе завораживала, а в сентябрьской тиши громовые раскаты от залпов было слышно даже в так называемых спальных районах города.

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